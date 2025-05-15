Терех о переговорах в Стамбуле: Украина будет выкобениваться, они по-человечески не могут

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине в Стамбуле и международные события. В эфире публицист Юрий Терех, адвокат, литовский профессор Станисловас Томас.

Григорий Азаренок, СТВ:

Юрий, ты вообще внимательно следил за Стамбулом, за переговорами? Юрий Терех, публицист:

Смотрю, но скажу сразу, я не верю, что там что-то будет, потому что, как всегда, Украина будет выкобениваться, как очень метко подметил наш президент еще на прошлых переговорах, про прошлые переговоры, потому что они по-человечески нормально не могут. То они едут, то они не едут, то они хотят, то не хотят. Григорий Азаренок:

А у нас есть это видео, давайте посмотрим как раз таки в день выборов, 26 января 2025 года, Батька проводил большую пресс-конференцию и ответил на вопрос как раз таки, что касается переговоров, и вспомнил 2022 год, а ведь это был февраль-март, начало специальной военной операции, и россияне, Россия сразу предложила переговоры, сразу заявили о том, что они готовы.

Юрий Терех:

Так вопрос закрывать хотели, они всю дорогу хотят как-то это все решить. Да. Что просто не гибли люди зря. Григорий Азаренок:

Мы можем это вспомнить, как это было, тут работал Костя Придыбайло. У нас тогда, почему такое количество еще журналистов было? У нас же референдум проходил, и к нам все приехали на референдум, и тут трах-бабах, вот это все случилось. И все это посвящалось сразу, все это было. Да, всё это было буквально здесь. И сразу же, Батька, давайте напомним, он звонил лично Зеленскому. Он говорил, на твоей земле война. Ты за это будешь отвечать. Не поможет тебе Запад. Надо работать сейчас для того, чтобы не гибли люди. Батька это все сделал. Там через младшего сына Николая Александровича как-то списались, связались с украинскими различными политиками-представителями. Выходили, давили на этого Зеленского. Давайте послушаем, как батька это вспоминал.