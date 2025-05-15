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Терех: змагарские помойки разрываются от того, что Беларусь налаживает отношения с Африкой

15 мая 2025 19:06
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине в Стамбуле и международные события. В эфире публицист Юрий Терех, адвокат, литовский профессор Станисловас Томас.

Терех: змагарские помойки разрываются от того, что Беларусь налаживает отношения с Африкой-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Юрий, красиво же – лично Батька приехал проводить дорогого гостя [Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву– прим. ред.], вот это дипломатия, это не вот эти понты.

Юрий Терех, публицист:
Это жест, это показывает отношения. Опять же, как  змагарские помойки разрываются от того, что у нас отношения с Африкой налаживаются, я даже, честно говоря, не ожидал, там просто накал какой-то безумия пошел на эти переговоры, что просто их там так перекорежило. Беларусь нашла какую-то нишу, откуда выпнули Европу пинком, и сейчас там будет что-то делать, развивать. Это показатель, это значит хорошо, правильно все делаем.

# Беларусь-Зимбабве # Юрий Терех # Григорий Азаренок

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