Терех: каждый год количество детей, прошедших через военно-патриотические клубы, будет увеличиваться

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы занимаемся своими детьми. И сегодня замминистра обороны генерал Косинский, который отвечает за идеологию, информацию, рассказал про военно-патриотические клубы в Вооруженных Силах. 42 клуба только в Вооруженных Силах. А есть еще внутренние войска, которые были в авангарде строительства военно-патриотических клубов. Знаменитый клуб «Рысь» получил даже специальную премию Президента «За духовное возрождение».

Юрий Терех, публицист:

И каждый год количество людей, прошедших через эти клубы детей, будет увеличиваться. Они все будут расти. Они все будут помнить, чему их там научили.

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