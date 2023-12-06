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Терех: каждый год количество детей, прошедших через военно-патриотические клубы, будет увеличиваться

06 декабря 2023 19:47
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим бчб-террористов. В гостях публицист Юрий Терех.

Терех: каждый год количество детей, прошедших через военно-патриотические клубы, будет увеличиваться-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы занимаемся своими детьми. И сегодня замминистра обороны генерал Косинский, который отвечает за идеологию, информацию, рассказал про военно-патриотические клубы в Вооруженных Силах. 42 клуба только в Вооруженных Силах. А есть еще внутренние войска, которые были в авангарде строительства военно-патриотических клубов. Знаменитый клуб «Рысь» получил даже специальную премию Президента «За духовное возрождение».

Юрий Терех, публицист:
И каждый год количество людей, прошедших через эти клубы детей, будет увеличиваться. Они все будут расти. Они все будут помнить, чему их там научили.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Григорий Азарёнок # Юрий Терех # Фотофакт

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