Тепловой удар: кто в зоне риска и как влияет приём лекарств?

Кто более подвержен последствиям такой жары?

Людмила Жилевич:

Самое слабое звено – дети и люди за 60 лет. У одних ещё не сформировалась терморегуляция, а у других уже есть изменения организма, которые нарушают терморегуляцию, в принципе. И в первую очередь, надо помнить о том, что пожилые люди ещё и употребляют огромное количество лекарственных средств. И эти средства, как правило, у около 30% населения, связаны с повышенным давлением или какие-то другие препараты, которые при солнечной инсоляции могут вызывать отрицательное воздействие на организм. Поэтому и та, и другая категория является уязвимой.