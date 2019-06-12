Тепловой удар: кто в зоне риска и как влияет приём лекарств?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.
Какой головной убор оптимален при сильном зное?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.
Какой головной убор оптимален при сильном зное?
Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Надеть нужно хоть что-то в любом случае, чтобы закрыть голову. Особенно это касается детей.
Кто более подвержен последствиям такой жары?
Людмила Жилевич:
Самое слабое звено – дети и люди за 60 лет. У одних ещё не сформировалась терморегуляция, а у других уже есть изменения организма, которые нарушают терморегуляцию, в принципе. И в первую очередь, надо помнить о том, что пожилые люди ещё и употребляют огромное количество лекарственных средств. И эти средства, как правило, у около 30% населения, связаны с повышенным давлением или какие-то другие препараты, которые при солнечной инсоляции могут вызывать отрицательное воздействие на организм. Поэтому и та, и другая категория является уязвимой.
Какой режим стоит соблюдать пожилым людям в условиях жарких дней?
Людмила Жилевич:
Есть определённые правила. Все наши люди, несмотря даже на возраст, хотят выглядеть эффектно, и вот они предпочитают загорать. Значит, мы говорим, что загар возможен только до 10 часов утра, а далее исключить какую-то солнечную инсоляцию. И после пяти часов вечера, когда спадает жар, тогда предпочтительно выходить на улицу.
Второе – это люди пожилого возраста, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания либо заболевания, при которых они постоянно принимают лекарственные средства, надо проконтролировать состояние организма. Например, измерить давление, уровень глюкозы, вообще, почувствовать себя и не пытаться в себе заглушить какие-то симптомы. И принять препараты, которые в адекватных дозах бы стабилизировали их состояние. Это очень важно.