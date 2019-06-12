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«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови

12 июня 2019 11:17
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Новости Беларуси. «Спасем жизнь вместе». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они подключились к акции Белорусского Общества Красного Креста. Она проводится накануне Международного дня донора.

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-1

Отказаться от денежного вознаграждения и перейти к осознанной безвозмездной помощи нуждающимся в крови – такой шаг белорусское общество должно сделать в ближайшие пять лет.

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-4

Олег Иванцов, заместитель председателя Гомельского областного Совета депутатов:
Кровь нужна больным, людям, которые перенесли тяжелые операции, роженицам, которые нуждаются в переливании крови. Сегодня нет такой жидкости, которая заменила бы кровь.

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-7

Екатерина Зенкевич, председатель Гомельского областного совета депутатов:
Вообще я хотела давно сдать кровь. А тут как раз объявили, что 1-14 июня – акция по донорству, и мы поддержали с депутатским корпусом, в том числе и я. Считаю, что это нормальное человеческое отношение.

Впрочем, участие депутатов в донорстве говорит еще и об их хорошем здоровье. Забору крови предшествует серьезное медицинское обследование.

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-10

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Во всем мире донорство очень приветствуется в Красном Кресте. Любое национальное общество гордится тем, что привлекает огромное количество безвозмездных доноров.

Я очень довольна, что многие депутаты, как городского, так и областного Советов, откликнулись, приняли участие. Мне кажется, сами получили удовольствие, помогая другим.

Число безвозмездных доноров в Беларуси неуклонно растет. К слову, в нашей стране в донорской крови ежегодно нуждается порядка 160 тысяч человек.   

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-13

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-15

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-17

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-19

«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови-21

# Донорство в Беларуси # общество # Олег Иванцов # Екатерина Зенкевич # Алла Смоляк # Фотофакт

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