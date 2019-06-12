«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови
Новости Беларуси. «Спасем жизнь вместе». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они подключились к акции Белорусского Общества Красного Креста. Она проводится накануне Международного дня донора.
Отказаться от денежного вознаграждения и перейти к осознанной безвозмездной помощи нуждающимся в крови – такой шаг белорусское общество должно сделать в ближайшие пять лет.
Олег Иванцов, заместитель председателя Гомельского областного Совета депутатов:
Кровь нужна больным, людям, которые перенесли тяжелые операции, роженицам, которые нуждаются в переливании крови. Сегодня нет такой жидкости, которая заменила бы кровь.
Екатерина Зенкевич, председатель Гомельского областного совета депутатов:
Вообще я хотела давно сдать кровь. А тут как раз объявили, что 1-14 июня – акция по донорству, и мы поддержали с депутатским корпусом, в том числе и я. Считаю, что это нормальное человеческое отношение.
Впрочем, участие депутатов в донорстве говорит еще и об их хорошем здоровье. Забору крови предшествует серьезное медицинское обследование.
Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Во всем мире донорство очень приветствуется в Красном Кресте. Любое национальное общество гордится тем, что привлекает огромное количество безвозмездных доноров.
Я очень довольна, что многие депутаты, как городского, так и областного Советов, откликнулись, приняли участие. Мне кажется, сами получили удовольствие, помогая другим.
Число безвозмездных доноров в Беларуси неуклонно растет. К слову, в нашей стране в донорской крови ежегодно нуждается порядка 160 тысяч человек.