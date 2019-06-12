«Хотела давно сдать кровь». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови

Новости Беларуси. «Спасем жизнь вместе». Депутаты Гомельской области стали безвозмездными донорами крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они подключились к акции Белорусского Общества Красного Креста. Она проводится накануне Международного дня донора.

Отказаться от денежного вознаграждения и перейти к осознанной безвозмездной помощи нуждающимся в крови – такой шаг белорусское общество должно сделать в ближайшие пять лет.

Олег Иванцов, заместитель председателя Гомельского областного Совета депутатов:

Кровь нужна больным, людям, которые перенесли тяжелые операции, роженицам, которые нуждаются в переливании крови. Сегодня нет такой жидкости, которая заменила бы кровь.

Екатерина Зенкевич, председатель Гомельского областного совета депутатов:

Вообще я хотела давно сдать кровь. А тут как раз объявили, что 1-14 июня – акция по донорству, и мы поддержали с депутатским корпусом, в том числе и я. Считаю, что это нормальное человеческое отношение. Впрочем, участие депутатов в донорстве говорит еще и об их хорошем здоровье. Забору крови предшествует серьезное медицинское обследование.