Тепла не ждём? Белгидромет рассказал о погоде до конца недели

Новости Беларуси. До конца недели в Беларуси сохранится прохладная погода, а по ночам возможны заморозки.

Как сообщает Белгидромет, 19 сентября в стране будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днём на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с. Ночью похолодает до +2… +8°С, днём потеплеет до +9… +15°С.

20 сентября ожидается облачно с прояснениями, почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди. Прогнозируется порывистый северо-западный ветер. В тёмное время суток воздух охладится до +1… +6°С, в светлое – нагреется до +6… +13°С.

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21 сентября также будет облачно с прояснениями. Ночь пройдёт без осадков, утром и днём по северо-востоку республики ожидаются кратковременные дожди. Ветер – умеренный. Ночью столбик понизится до +1… +6°С, прогнозируются заморозки до 0… -3°С. Днём столбик термометра поднимется от +7°С по северо-востоку страны до +17°С по юго-западу.

22 сентября ночью на северо-восточной части Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью воздух остынет до +2… +9°С, на торфяниках Полесья прогнозируются заморозки до 0… -2°С. Днём потеплеет до +10… +17°С, на юго-западе – до +18… +20°С.

Напомним, что из-за угрозы заморозков лучше не оставлять на полях выкопанные картофель и корнеплоды.

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