От продвижения IT-технологий до бережного отношения к экологии. Студенческая молодёжь Беларуси обсуждает Цели устойчивого развития
Новости Беларуси. Цели устойчивого развития обсуждает студенческая молодежь со всей Беларуси. Свои идеи, которые в скором могут быть воплощены в жизнь, сегодня, 18 сентября, в Минске представляют 17 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проекты самые разные – от продвижения IT-технологий до бережного отношения к экологии. Воплощать задумки поможет общественный национальный студенческий совет. Здесь можно обсудить насущные проблемы, найти пути их решения, а также обзавестись единомышленниками.
Максим Боровиков, молодежный посол Целей устойчивого развития:
Я предлагаю создание интернет-площадки, интернет-платформы, на которой можно было бы уже с опытными людьми обсудить какие-то проблемы в сфере науки и вообще жизнедеятельности человека, обменяться опытом.
Илья Боровцов, молодежный посол Целей устойчивого развития:
Мой проект направлен на забор воды дождевой, которую можно использовать в различных бытовых целях. Это позволит сэкономить питьевую воду, которую мы используем в быту, и существенно повлияет на экономическую составляющую страны.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Встреча с республиканским студенческим советом – это уже традиция, потому что, во-первых, нельзя рассматривать систему образования вне контекста активного участия всех обучающихся в этой системе: и студентов, и учащихся. Конечно же, эта структура самоуправления республиканская, которая создана, позволяет напрямую общаться с органами управления образования.
Обсудили сегодня и стратегию молодежной политики до 2030 года. Она должна помочь реализовать цели устойчивого социально-экономического развития нашей страны.