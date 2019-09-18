От продвижения IT-технологий до бережного отношения к экологии. Студенческая молодёжь Беларуси обсуждает Цели устойчивого развития

Новости Беларуси. Цели устойчивого развития обсуждает студенческая молодежь со всей Беларуси. Свои идеи, которые в скором могут быть воплощены в жизнь, сегодня, 18 сентября, в Минске представляют 17 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проекты самые разные – от продвижения IT-технологий до бережного отношения к экологии. Воплощать задумки поможет общественный национальный студенческий совет. Здесь можно обсудить насущные проблемы, найти пути их решения, а также обзавестись единомышленниками.

Максим Боровиков, молодежный посол Целей устойчивого развития:

Я предлагаю создание интернет-площадки, интернет-платформы, на которой можно было бы уже с опытными людьми обсудить какие-то проблемы в сфере науки и вообще жизнедеятельности человека, обменяться опытом.