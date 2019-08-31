Этот сорт разваривается быстро. Как выбрать вкусный картофель?

Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству»:

Если судить по посадочным площадям в Беларуси, то самый популярный у белорусов сорт «Бриз». Это среднеранний сорт, продолговатый, у него жёлтая кожура и жёлтая мякоть. Для раннего сорта довольно хорошо разваривается, хорошо лопается. Лучше он подходит для жарки и отваривания. На втором месте по посадочным площадям у нас сорт «Скарб», он меньше разваривается, чем сорт «Бриз», но зато он хорошо лежит. Тоже хорошо подходит для отваривания, приготовления гарниров.