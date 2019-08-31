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Этот сорт разваривается быстро. Как выбрать вкусный картофель?

31 августа 2019 16:58
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Белорусы – в мировом ТОПе любителей картошки, рассказали в программе «Плюс-минус». По подсчётам специалистов, в стране съедают по 183 килограмма клубней в год.

Этот сорт разваривается быстро. Как выбрать вкусный картофель?-1

Беларусь находится на 7-ой строчке мирового рейтинга производства картофеля. И если полвека назад белорусы отдавали предпочтение разваристой картошке, сегодня в ТОПе – сочные сорта. 

Этот сорт разваривается быстро. Как выбрать вкусный картофель?-4

Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству»:
Если судить по посадочным площадям в Беларуси, то самый популярный у белорусов сорт «Бриз». Это среднеранний сорт, продолговатый, у него жёлтая кожура и жёлтая мякоть. Для раннего сорта довольно хорошо разваривается, хорошо лопается. Лучше он подходит для жарки и отваривания. На втором месте по посадочным площадям у нас сорт «Скарб», он меньше разваривается, чем сорт «Бриз», но зато он хорошо лежит. Тоже хорошо подходит для отваривания, приготовления гарниров.

Этот сорт разваривается быстро. Как выбрать вкусный картофель?-7

Среди красноклубневых сортов картофеля наиболее распространены у нас в республике среднеранний сорт «Манифест» с красной кожурой и жёлтой мякотью, который отличается высоким содержанием антиоксидантов. Он хорошо подходит для сухой механической чистки и для вакуумирования. Среднепоздний столовый сорт «Вектор», тоже с красной кожурой и ярко-жёлтой мякотью, которая разваривается практически сразу в кастрюле до пюре.

Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания в 2020 году

# Еда # общество # Людмила Козлова

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