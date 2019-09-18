Она закончила IT-академию и сдала на права. Чем живёт победительница инклюзивного конкурса красоты из Беларуси

Новости Беларуси. История непростого, но красивого успеха. Колясочница из Гродно стала победительницей Международного конкурса красоты и таланта «Невская краса-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Якуцевич ведет активный образ жизни, участвует в модных показах и даже создает коллекции инклюзивной одежды. Кроме того, она окончила IT-академию. Все это она совмещает с работой заместителя председателя гродненской ассоциации инвалидов-колясочников. Сегодня девушка верит – ее стремлению к цели не помешают никакие барьеры.

Оксана Якуцевич, победительница Международного конкурса красоты и таланта «Невская краса-2019»:

Я бы хотела участвовать в фотосессиях, выйти на профессиональный уровень в качестве модели.

Человек на коляске – это не значит, что жизнь закончилась. Девушки точно также одеваются, красятся, живут полноценной красивой жизнью.

В ближайшем списке дел – покупка автомобиля, ведь Оксана буквально накануне конкурса стала еще и автоледи. Теперь самая эффектная колясочница Гродно уверена: ее модельному будущему будет только зеленый свет.