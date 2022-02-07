Теперь путешествовать по Беларуси проще. Аспирантка БГУ разработала мобильное приложение с экотропами и веломаршрутами

Анастасия Макеева, корреспондент:

Теперь путешествовать по Синеокой будет проще. Аспирантка БГУ разработала мобильное приложение, которое будет включать более 300 экотроп и веломаршрутов.

Посреди белорусских джунглей Светлане Долюк удалось проложить навигацию и создать онлайн-ресурс BY Guide. Список кристаллов природы – готовый путеводитель. Скачать приложение можно бесплатно в плеймаркете. Пока доступно для Android, в перспективе iOS.

Светлана Долюк, аспирантка исторического факультета БГУ:

Сегодня аналогов как таковых нет. Я увлеклась поездками по Европе, по их тропам, зеленым маршрутам. Мне понравилось, что в Австрии у каждого национального парка есть свое мобильное приложение. Удобно передвигаться с этим мобильным приложением. И я подумала, почему у нас такого нет, ведь у нас так много всего. Сейчас в приложении 37 маршрутов, в основном это Минск, Минская область, но также есть и в других регионах. Познавать Беларусь смогут все. Уникальность приложения в фильтрах доступности. Подобрать лесные тропинки можно не только по интересам: пеший, вело, лыжный, конный или водный на байдарках. Но и по возможностям: с детьми, питомцами, с нарушением зрения, в инвалидном кресле. Все маршруты с описанием, фото и GPS-треком. Спланировать выходные мечты не составит труда.

Светлана Долюк:

Вот нажмем на коляски, мы видим экотропа «Белокорец», экотропа «Серебряный Лог», она с этого года стала инклюзивной. «Сябрыньский перекресток» и экотропа «Чижовка», на которой мы сейчас и находимся. Иногда бывали такие ситуации, когда маршрут 120 километров, а мы, пытаясь проложить эту навигацию, проезжали за выходные 170, то есть 50 километров ушли на поиск более удобного маршрута для путешественников. Когда человек видит такой маршрут, видит этот знак качества, точно знает, что он не заблудится. Мы прописываем эти особенности, что, допустим, дорога песчаная, или есть трудности с прохождением, или этот маршрут доступен только в определенный период года, а в остальное время он заболочен.

За виртуальной картой сокровищ 5 лет поисков и сбитые коленки. Но за таким экстримом экологический туризм. В планах разработать аудиогиды и включить систему распознавания по птичьим напевам и следам животных. Сафари онлайн не забудется никогда. Светлана Долюк:

Несколько раз встречала тарпана в Налибокской пуще, лошадки красивые очень, пушистенькие такие. Еще мне запомнилась встреча на дороге лисы. Я первый раз в жизни видела лису, я не думала, что они такие большие. Я опустила стеклышко в машине, сфотографировала. Я знаю, что лучше к лисам не выходить, могут быть бешенными. Анастасия Макеева:

Какие маршруты вы посоветуете для выходного дня?

Светлана Долюк:

Несвижский район, это деревня Завитая, там есть замечательная экотропа именно для отдыха с детьми, там очень много локаций есть: и тропа здоровья, и тропа препятствий, дети могут попробовать себя в различных конкурсах. В электронном гиде оазис в Чижовке. Атмосферное местечко мы решили протестировать с зелеными классами 117 школы. Вооружаемся биноклями и смотрим сериал в мире пернатых.

У утки-кряквы очень хорошо различаются самцы и самки. Самка более коричневая, самец более яркий. Помните такие полоски белые у него в крыльях – это характерная черта зяблика, вот его мы и увидели. Это большая редкость: зимой увидеть зяблика. Пойма Свислочи – живой музей природы. Комфортный и познавательный. Посреди зарослей деревянные настилы и стенды про обитателей. Белые цапли, снегири, чечетки, ремезы, зимородки – экотропа преподносит сюрпризы в любое время года. Попасть на экскурсию может каждый.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, орнитолог, общественный эколог:

Эта территория является хорошим образовательным маршрутом и стационаром для познания природы. Недавно мы здесь обнаружили бобровую хатку с обитателями, можно увидеть выдру, выдра, кстати, хищник. Очень важно об этом рассказывать детям. И что самое интересное, дети потом приходят домой, рассказывают об этом родителям, и потом за ручку приводят своих родителей сюда.

Пандемия открыла новые ворота в Беларусь. Глоток свежего воздуха за кольцевой, восполнит энергией и, определенно, зарядит на новые идеи. На Востоке даже есть понятие лесные ванны. Обнимашки с деревьями – живой антистресс. Проект уже получил высокую оценку и стал резидентом Стартап-центра БГУ. Радует и обратная связь. От пожеланий пользователей функционал туров будет только расширяться.