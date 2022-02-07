«С ребятами в возрасте 15-16 лет мы тоже обсуждаем». В Минске прошла диалоговая площадка по проекту Конституции

Новости Беларуси. Тем временем в обществе продолжают обсуждать проект изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 февраля нам предстоит определиться с решением касательно новой редакции Основного закона: поддержать или высказаться против предлагаемых новаций.

Сейчас усилия экспертов, парламентариев, представителей госорганов направлены на разъяснение нюансов документа, который вынесут на референдум. 7 февраля такая встреча прошла в профессионально-техническом колледже монтажных и подъемно-транспортных работ.

Среди участников – преподаватели и руководство колледжа. В стороне не остались и учащиеся. Многие ребята на предстоящем референдуме впервые воспользуются своим избирательным правом и возможностью проголосовать.

Андрей Готто, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа:

Люди не равнодушны, они задают много вопросов. Самое важное, что мы считаем, привлечь к этому и наше подрастающее, молодое поколение. Которым, в принципе, и пользоваться теми законами, и жить в будущем в этом обществе. Поэтому не только с совершеннолетними, которые будут принимать участие, но и с ребятами в возрасте 15-16 лет мы тоже обсуждаем, доносим информацию, почему это связано и почему так важно рассмотреть и принять новые изменения в нашу Конституцию.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Многие предложения были внесены, и сегодня тот проект, который внесен к Указу Президента о назначении республиканского референдума, как раз и показывает, что по части вопросов они вошли в Конституцию, часть вопросов будет предлагаться для рассмотрения в законопроекты, которые будем уже мы, депутаты, рассматривать после референдума.

Ольга Креч, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не равнодушие абсолютно есть. Мы начинаем мыслить, мы начинаем понимать, что все-таки понятие ответственности к нам приходит. И ответственность не только за свое здоровье, но и за то дело, которым ты занимаешься, и за свою семью. В том числе и за свое государство.