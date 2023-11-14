Безопасность ухудшается – Президенту доложили о проблемах в отрасли пассажирских перевозок

На рынке автомобильных пассажирских перевозок нужны единые, жесткие и понятные правила – об этом заявил Президент на совещании, где обсуждалась данная тема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшная авария под Смолевичами в начале этого года стала той самой жесткой пощечиной, которая заставила взглянуть на страшный результат неупорядоченности в отдельных сферах, о котором, безусловно, знают, даже если отказываются признавать важность во имя скорости и комфорта, все, кто добирается до места назначения не на личном или служебном транспорте, а на маршрутках, автобусах или такси. Вопрос безопасности граждан – важнейший для Президента, поэтому едва ли стоит объяснять, почему и почему в таком тоне состоялся сегодняшний разговор со всеми ответственными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Определить надо, какие функции берет на себя государство как регулятор, как будет осуществляться тотальный контроль в этой сфере, какие дополнительные обязанности появятся у перевозчиков. Лукашенко: в Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов. А мы чего телепаемся? По порядку, что имеем на сегодняшний день. Есть несколько вариантов пассажирских перевозок: регулярные (то есть те, что осуществляют по расписанию, организации, прошедшие лицензирование и заключившие контракт с местными органами власти, таких, по словам вице-премьера, более 900, только 11 из них – государственные), нерегулярные (соответственно те, что осуществляются по запросу физ- или юрлиц) – таких обязательств не имеют. Третьи вообще возят людей нелегально и почти неучтенно. Такого не должно быть, но, увы, это факт!

Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси:

А есть те, которые работают нелегально. Под видом якобы нерегулярных перевозок. Они регистрируются так, будто возят свадьбы, экскурсии, какие-то корпоративы. То есть они не регистрируются как регулярный рейс. А на самом деле идут впереди автобуса, который регулярный. И собирают пассажиропоток.

Вице-премьер рассказал, за этот год автотранспортом перевезли 690 миллионов человек. И каждый, каждый из них, из нас, садясь в маршрутку, автобус или такси, все рассчитывает, что техника исправна, а водитель в адекватном, не уставшем состоянии в целости и сохранности довезет людей к месту их назначения, а не в больницу (в лучшем случае). А таких историй, к сожалению, становится все больше.