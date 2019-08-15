Теперь не надо искать водителя. Сотрудники ГАИ фиксируют неправильную парковку в режиме онлайн

За последние полгода в Минске получили штрафы тридцать с половиной тысяч невнимательных автомобилистов. На особом контроле у ГАИ водители, игнорирующие знак «Парковка запрещена».

Многие минчане уже успели заметить: знаков, запрещающих парковку в городе, стало в разы больше, отсюда и рост правонарушений. Автомобилисты негодуют: где теперь экстренно припарковаться и как избежать штрафов? Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

Наиболее распространенными нарушениями правил парковки являются парковка ближе 15 м до пешеходного перехода, парковка на остановках общественного транспорта и ближе 15 м до нее, парковка на тротуарах, на газонах, зеленых зонах, парковка в зоне действия дорожных знаков.

Специалисты утверждают: внесения серьезных изменений в дорожные правила ждать не стоит, однако обратить внимание на уже имеющиеся нововведения – самое время. Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

Дорожные знаки «Остановка запрещена» устанавливаются в местах, где необходимо запретить остановку либо стоянку транспортного средства. Кардинальных изменений не планируется. В любом случае при ухудшении какой-либо ситуации мы будем вмешиваться: менять где-то знаки на перекрестках либо устанавливать новые запрещающие парковку знаки.

В этом сезоне «письма счастья» прилетели не только нарушителям движения, но и тем, кто права получил, а правильно парковаться, как шутят эксперты, не научился. Вместе с сотрудниками ГАИ дороги патрулирует специальное устройство – паркрайт. Чудо-машина в режиме онлайн фиксирует номера нарушителей и автоматически отправляет все сведения дальше по инстанциям.

Николай Гулевич, инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

Прибор облегчает работу по фиксации правонарушений. Инспекторам не надо находиться возле транспортных средств, искать водителя.

В древние времена люди, телеги, животные и обозы передвигались только по им известной траектории. Спустя столетия появились всем понятные и доступные правила дорожного движения. Однако некоторые водители и в XXI веке умудрились застрять в Средневековье.