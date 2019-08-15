Белорусские спецназовцы завоевали золото конкурса «Полярная звезда»
Новости Беларуси. Динамическая стена, наклонная лестница, завалы, заборы и ров. Именно такую полосу препятствий пришлось преодолеть белорусским военнослужащим на пути к победе в конкурсе «Полярная звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заключительном этапе Армейских международных игр, которые проходят в Бресте, группы специального назначения определяют сильнейшего в шести этапах. И каждый из них требует от бойцов определённой сноровки.
Алексей Попов, главный судья конкурса «Полярная звезда» (Беларусь):
У нас проходило шесть этапов. В течение первых 7 дней мы наблюдали индивидуальную подготовку, проводили первый этап. В ходе упорнейшей борьбы на данном этапе выиграла Республика Беларусь. Но опять же, отрыв между первой командой и второй составил всего лишь два балла. На последующих этапах, со второго по шестой, мы уже проверяли групповую подготовленность данных подразделений. И итог, как вы видите, показал, что разрыв между командами очень и очень минимальный.
По сумме баллов за все испытания на пьедестале «Полярной звезды» в 2019 году оказались именно наши военнослужащие. Серебро увезли представители России.