Белорусские спецназовцы завоевали золото конкурса «Полярная звезда»

Алексей Попов, главный судья конкурса «Полярная звезда» (Беларусь):

У нас проходило шесть этапов. В течение первых 7 дней мы наблюдали индивидуальную подготовку, проводили первый этап. В ходе упорнейшей борьбы на данном этапе выиграла Республика Беларусь. Но опять же, отрыв между первой командой и второй составил всего лишь два балла. На последующих этапах, со второго по шестой, мы уже проверяли групповую подготовленность данных подразделений. И итог, как вы видите, показал, что разрыв между командами очень и очень минимальный.