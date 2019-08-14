Что даёт знание своего генетического кода, и во сколько обойдётся обследование?

Новости Беларуси. Раскодировать индивидуальную формулу. Наши ученые уже 9 лет составляют генетические паспорта белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 августа вручили юбилейный 15-тысячный экземпляр. Такой документ становится все более востребованным. В нем детальная расшифровка генетического кода. А это ключ к здоровой и успешной жизни. Анастасия Дехтяр изучила уникальный документ.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Никакой магии, чистая генетика. За дверями этой лаборатории колдуют белорусские ученые. Именно здесь подбирают ключ к счастливой жизни.

37-летняя бизнес-леди Екатерина сегодня решительно переступила порог Института генетики и цитологии для того, чтобы заглянуть в свой персональный мир ДНК и была буквально ошарашена таким вниманием. Ведь она стала 15-тысячной клиенткой, заказавшей здесь генетический паспорт.

Екатерина Астахова:

Мы с мужем планируем ребенка. Первая причина, почему я обратилась в эту лабораторию – сделать себе генетический паспорт здоровья и выявить все возможные патологии по беременности. Многим помогает предупредить это риски генетических заболеваний. Я считаю, что это необходимая вещь каждому в наши дни.

В Беларуси почти каждая пятая беременность заканчивается преждевременно и неудачно. Одна из причин тому – наследственность. Потому чаще всего сюда за ДНК-анализами обращаются женщины, мечтающие все-таки стать мамами. 80 % обратившихся это удалось.

Генетический тест помогает выяснить истинную причину невынашивания и назначить правильную терапию. То, что это работает, подтверждают и сентиментальные письма, присланные семьями.

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Есть такие случаи, когда люди специально приезжают. Например, одна пара приехала с Маврикия. Они 2 недели до нас добирались, потому что муж когда-то учился в России, знает русский, он узнал о нашей услуге, а у жены были проблемы, не могла выносить ребенка. Вот они специально приехали к нам сделать генетический паспорт, чтобы помогли бы им с их проблемой.

81-летний профессор Ирма Моссэ, возможно от того и профессиональный долгожитель – свой-то штрих-код организма изучила давно, с тех пор и живет с корректировкой на слабое звено. Ученая признается: судя по генам, есть склонность к диабету, потому на пирожные – табу.

Эта лаборатория генетики человека единственная в СНГ имеет международную аккредитацию в области генетического анализа. Потому на коммерческие исследования приезжают из разных стран, тесты уже прошли жители 22 государств.

Максим Амельянович, научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Каждый научный сотрудник нашей лаборатории отвечает за определенные гены и владеет методиками. На один ген тратится порядка 2-2,5 часов.

От склонностей к депрессиям до чемпионских возможностей. Кроме исследований «здоровых показателей» -- это тесты на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, остеопорозу, метаболическому синдрому. Здесь изучают и другие факторы, зная о которых можно целенаправленно добиться успеха.

Например, в спорте. Здесь уже проверили более 500 представителей 30 олимпийских и национальных команд и создали банк ДНК элитных спортсменов. Генетические паспорта разрабатываются как для профессиональных атлетов, так и для начинающих. Ведь большинству родителей хотелось бы знать заранее: стоит ли муштровать детей, или домрачевых и мирных из них не получится.