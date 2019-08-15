В Минске безработица на уровне 0,1 %: какие профессии самые востребованные?

Среди нетрудоустроенных чаще всего – молодёжь и люди с общим средним образованием. При этом на конец июля наниматели заявляли о наличии почти 19 тысяч вакансий, среди которых самыми востребованными оказались рабочие специальности: повара, уборщики и водители. Спросом пользуются и специалисты – инженеры, медсёстры, врачи. А вот для юристов, переводчиков и библиотекарей предложений меньше всего.