В Минске безработица на уровне 0,1 %: какие профессии самые востребованные?

Новости Беларуси. В Минске определили уровень фактической безработицы. На 1 августа он составил 0,1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске определили уровень фактической безработицы. На 1 августа он составил 0,1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Мингорисполкома, за последние полгода в службу занятости обратилось 10 674 жителя столицы. Притом больше половины из них нашли работу.
Среди нетрудоустроенных чаще всего – молодёжь и люди с общим средним образованием. При этом на конец июля наниматели заявляли о наличии почти 19 тысяч вакансий, среди которых самыми востребованными оказались рабочие специальности: повара, уборщики и водители. Спросом пользуются и специалисты – инженеры, медсёстры, врачи. А вот для юристов, переводчиков и библиотекарей предложений меньше всего.