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Теперь на них можно не только смотреть, но и слушать. Какие часы установили на Ратуше в Витебске?

29 апреля 2021 15:33
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Новости Беларуси. Витебск стал жить по новому времени. На главных городских часах, которые украшают Ратушу, заменили механизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь управлять им можно будет по GPS-устройству. А это значит, что городская достопримечательность ни на секунду не даст сбоя.

Кроме этого, в зависимости от дня в календаре часы будут воспроизводить определенные мелодии. К примеру, на 9 Мая с Ратуши зазвучит знакомый не одному поколению мотив – День Победы.

Подробности у Виктора Пралича.

Теперь на них можно не только смотреть, но и слушать. Какие часы установили на Ратуше в Витебске?-1

Это здание Ратуши получило прописку в историческом центре Витебска в 1775 году. Хотя до этого упоминание о таком объекте в городе на берегах Западной Двины датируется еще XVI столетием. В 1913 году Ратушу охватил пожар. Не уцелели и часы. Время не стояло на месте. Хотя тогда особо было и не до него – шла Первая мировая. Только в 20-х годах XX столетия удалось решить вопрос.

Теперь на них можно не только смотреть, но и слушать. Какие часы установили на Ратуше в Витебске?-4

Валерий Шишанов, заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея:
Этот механизм был установлен на башне Ратуши в 1926 году. Хотя по своему образцу он соответствует еще дореволюционным временам. В архиве в нашем сохранился счет, рекламка фирмы Пушкарева в Москве, которая занималась изготовлением и установкой этого механизма. Во время войны в башню Ратуши попал снаряд и часовой механизм упал. Но его все-таки подняли, в послевоенное время восстановили.

Теперь на них можно не только смотреть, но и слушать. Какие часы установили на Ратуше в Витебске?-7

В 1973 году Витебск начал готовиться к празднованию своего 1000-летия. Именно тогда было решено заменить главный часовой механизм древнего города на современный. Привезли его из Еревана, и через почти полвека 30-килограммовые стрелки сменил итальянский механизм.

Теперь на них можно не только смотреть, но и слушать. Какие часы установили на Ратуше в Витебске?-10

Виктор Пралич, корреспондент:
Спустя долгие годы по витебской Ратуше можно будет вновь сверять часы. Причем даже не глядя на них. Каждый час будет звучать одна из 100 специально записанных мелодий в колокольной аранжировке.

Теперь на них можно не только смотреть, но и слушать. Какие часы установили на Ратуше в Витебске?-13

Михаил Ромашевский, официальный представитель коммерческой компании:
Довольно сложное – четверо часов, трехметровые часы. В Беларуси, я думаю, таких и нет больше. Это у вас на Ратуше здесь самые большие. Они современные, управляются посредством GPS и самой машины.

Теперь на них можно не только смотреть, но и слушать. Какие часы установили на Ратуше в Витебске?-16

«В Беларуси, я думаю, таких и нет больше». В Витебске на главных городских часах поменяли механизм

Витебская Ратуша была и остается символом города. Для туристов она привлекательна своей архитектурой, а сейчас еще и музыкальным сопровождением. 

# Достопримечательности # общество # Валерий Шишанов # Виктор Пралич # Михаил Ромашевский # Фотофакт

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