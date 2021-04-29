Теперь на них можно не только смотреть, но и слушать. Какие часы установили на Ратуше в Витебске?

Новости Беларуси. Витебск стал жить по новому времени. На главных городских часах, которые украшают Ратушу, заменили механизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь управлять им можно будет по GPS-устройству. А это значит, что городская достопримечательность ни на секунду не даст сбоя. Кроме этого, в зависимости от дня в календаре часы будут воспроизводить определенные мелодии. К примеру, на 9 Мая с Ратуши зазвучит знакомый не одному поколению мотив – День Победы. Подробности у Виктора Пралича.

Это здание Ратуши получило прописку в историческом центре Витебска в 1775 году. Хотя до этого упоминание о таком объекте в городе на берегах Западной Двины датируется еще XVI столетием. В 1913 году Ратушу охватил пожар. Не уцелели и часы. Время не стояло на месте. Хотя тогда особо было и не до него – шла Первая мировая. Только в 20-х годах XX столетия удалось решить вопрос.

Валерий Шишанов, заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея:

Этот механизм был установлен на башне Ратуши в 1926 году. Хотя по своему образцу он соответствует еще дореволюционным временам. В архиве в нашем сохранился счет, рекламка фирмы Пушкарева в Москве, которая занималась изготовлением и установкой этого механизма. Во время войны в башню Ратуши попал снаряд и часовой механизм упал. Но его все-таки подняли, в послевоенное время восстановили.

В 1973 году Витебск начал готовиться к празднованию своего 1000-летия. Именно тогда было решено заменить главный часовой механизм древнего города на современный. Привезли его из Еревана, и через почти полвека 30-килограммовые стрелки сменил итальянский механизм.

Виктор Пралич, корреспондент:

Спустя долгие годы по витебской Ратуше можно будет вновь сверять часы. Причем даже не глядя на них. Каждый час будет звучать одна из 100 специально записанных мелодий в колокольной аранжировке.

Михаил Ромашевский, официальный представитель коммерческой компании:

Довольно сложное – четверо часов, трехметровые часы. В Беларуси, я думаю, таких и нет больше. Это у вас на Ратуше здесь самые большие. Они современные, управляются посредством GPS и самой машины.