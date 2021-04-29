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«Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло». Рядом с обелиском Славы в Дятлово высадили аллею

29 апреля 2021 14:51
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Новости Беларуси. В Год народного единства молодежь Дятлово инициировала посадку аллеи из лиственницы – нетипичной для города лесной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревья посадили рядом с обелиском Славы – местом захоронения советских воинов, которые погибли в июне 1941 года.

К мини-субботнику подключились местные депутаты и представители общественных объединений. Подробности в материале Юлии Стриго.

«Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло». Рядом с обелиском Славы в Дятлово высадили аллею-1

Обелиск Славы в Дятлово – это символ памяти о военнослужащих и мирных жителях, отдавших жизни при обороне и освобождении города во время Великой Отечественной войны. Ежегодно здесь благоустраивают и озеленяют территорию. Например, в 2021 году профсоюзы планируют установить информационный стенд о ходе боевых действий в Дятловском районе. А вот за экологический вопрос взялся Молодежный парламент.

«Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло». Рядом с обелиском Славы в Дятлово высадили аллею-4

Полина Белоус, председатель Молодежного парламента при Дятловском районном Совете депутатов:
Идея посадить аллею в Дятлово у Молодежного парламента вообще возникла давно. Именно поэтому с этой просьбой мы обратились к председателю районного Совета депутатов. Безусловно, нашу идею поддержали. Очень хорошо будет через несколько лет прийти в это место и посмотреть на свое дерево, которое мы посадили, будучи в школе.

«Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло». Рядом с обелиском Славы в Дятлово высадили аллею-7

Александр Барановский, председатель Дятловского районного Совета депутатов:
Буквально за два последних года 70 инициатив исходило именно от Молодежного парламента Дятловского районного Совета депутатов. Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло – благоустройство родной земли, посадка тех же деревьев, наведение порядка.

«Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло». Рядом с обелиском Славы в Дятлово высадили аллею-10

За лопаты взялись не только школьники, но и местные депутаты, представители общественных объединений и профсоюзы. Кроме очевидной цели – сделать полезное дело общими силами, акцию приурочили к Году лесных культур, объявленному Министерством лесного хозяйства.

«Непредсказуемый лес порой». Вот как работает единственная в Дятловском районе женщина-лесничий

«Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло». Рядом с обелиском Славы в Дятлово высадили аллею-13

Юлия Стриго, корреспондент:
В качестве посадочного материала – лиственница сибирская. Эта порода хорошо чувствует себя в городской среде, непритязательна к почве и эффектно озеленяет улицы и парки. Опекунство над деревьями возьмет на себя одно из лесничеств Дятловского района.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юлия Стриго # Полина Белоус # Александр Барановский # Фотофакт

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