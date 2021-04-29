«Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло». Рядом с обелиском Славы в Дятлово высадили аллею

Новости Беларуси. В Год народного единства молодежь Дятлово инициировала посадку аллеи из лиственницы – нетипичной для города лесной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревья посадили рядом с обелиском Славы – местом захоронения советских воинов, которые погибли в июне 1941 года. К мини-субботнику подключились местные депутаты и представители общественных объединений. Подробности в материале Юлии Стриго.

Обелиск Славы в Дятлово – это символ памяти о военнослужащих и мирных жителях, отдавших жизни при обороне и освобождении города во время Великой Отечественной войны. Ежегодно здесь благоустраивают и озеленяют территорию. Например, в 2021 году профсоюзы планируют установить информационный стенд о ходе боевых действий в Дятловском районе. А вот за экологический вопрос взялся Молодежный парламент.

Полина Белоус, председатель Молодежного парламента при Дятловском районном Совете депутатов:

Идея посадить аллею в Дятлово у Молодежного парламента вообще возникла давно. Именно поэтому с этой просьбой мы обратились к председателю районного Совета депутатов. Безусловно, нашу идею поддержали. Очень хорошо будет через несколько лет прийти в это место и посмотреть на свое дерево, которое мы посадили, будучи в школе.

Александр Барановский, председатель Дятловского районного Совета депутатов:

Буквально за два последних года 70 инициатив исходило именно от Молодежного парламента Дятловского районного Совета депутатов. Надо заниматься детьми, надо детей направлять в нужное русло – благоустройство родной земли, посадка тех же деревьев, наведение порядка.

За лопаты взялись не только школьники, но и местные депутаты, представители общественных объединений и профсоюзы. Кроме очевидной цели – сделать полезное дело общими силами, акцию приурочили к Году лесных культур, объявленному Министерством лесного хозяйства. «Непредсказуемый лес порой». Вот как работает единственная в Дятловском районе женщина-лесничий