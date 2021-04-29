Он знает всех пациентов с рождения. История 92-летнего белоруса, который уже более 70 лет заведует деревенским ФАПом

Новости Беларуси. Заслуженных людей чествовали в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Покрашево уже почти 71 год заведующим фельдшерско-акушерским пунктом работает Сергей Шкляревский.

В гости к 92-летнему Герою Социалистического Труда, почетному гражданину Минской области приехали представители местной власти, а также облисполкома. Поблагодарили за преданность делу. В рабочем календаре Сергея Ивановича нет выходных или праздничных дней, он ежедневно на связи и в любой момент готов выехать на помощь пациентам. В населенном пункте проживают более 300 человек, и к здоровью каждого опытный врач знает подход.

Сергей Шкляревский, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом деревни Покрашево:

Я живу работой своей. Она мне нравится, я знаю всех людей с их дня рождения. Знаю их психологию, знаю их потребности и, как говорится, служу им верой и правдой.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Именно труд, доброе отношение к людям, доброта, милосердие помогают жить, трудиться независимо от возраста. И вот Сергей Иванович Шкляревский, которого мы поздравляем сегодня, фельдшеры вот этого ФАПа местного – это действительно достойный пример того, что человек с 1950 года трудится на этом ФАПе.