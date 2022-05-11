«Планируем увеличить количество детей». Каким будет летний оздоровительный сезон, рассказал Игорь Петришенко

Новости Беларуси. Каким будет оздоровительный сезон – 2022? Планы 11 мая озвучили в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На проведение детской летней оздоровительной кампании предусмотрено свыше 57 миллионов рублей республиканского бюджета. Это на 23 % больше, чем в 2021 году. Стоит задача тщательно подготовить объекты к отдыху.

В летний период будут работать 5 700 детских лагерей – дневных и круглосуточных. Разработаны и меры поддержки детей-сирот и инвалидов. Главное, чтобы у каждого ребенка была возможность отдохнуть с пользой и восстановить силы к новому учебному году.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Планируем увеличить количество детей, которые оздоровятся в эту летнюю оздоровительную кампанию. Порядка на 20 % больше, 362 тысячи детей. Из них особое внимание будет уделено детям-сиротам, детям из неполных семей (порядка 10 тысяч) и 4 700 детей-инвалидов.

Государство берет на себя основную заботу для того, чтобы детский отдых, как это всегда у нас было, по традиции был хороший, комфортный, и дети с новыми силами приступили к новому учебному году.