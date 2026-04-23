Теперь мошенники используют многоуровневые схемы. В МВД рассказали, как не попасться на уловки аферистов

Александр Рингевич, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь:

Ключевым является момент, что преступления стали многоуровневые. Если раньше в первом же звонке у человека спрашивали какие-то сведения, которые непосредственно были связаны с последующим причинением ему материального ущерба, на текущий момент первый звонок – это затравка для того, чтобы втянуть человека. Ключевым является то, что человеку приходит некий код, который ему предлагают сообщить. Это код от вашей новой карты в поликлинике, новый код от домофона. Это может быть какой-то иной код для какой-то неважной, несущественной деятельности. На любые вопросы говорят, что никакая персональная информация не нужна, нужен только код для того, чтобы просто подтвердить.

Человеку не дают возможности подумать, он называет этот код, понимая, что у него сейчас списаний никаких не происходит, ничего плохого, он кладет трубку, на этом все заканчивается. Но через какое-то время ему звонят якобы представители правоохранительных органов и говорят, вы только что общались с мошенниками, вы же им код передали? Да, передал. Этот код для подтверждения получения кредита, для осуществления перевода, чего угодно. Дальше человека банально начинают запугивать. После этого ему говорят, сейчас мы будем проводить у вас следственные действия, обыск. Можно добровольно задекларировать денежные средства. Если вы их задекларируете, никто их изымать не будет. Понятно, вы докажете, что они ваши и так далее. А что с ними делать? Надо либо собрать и передать якобы сотруднику (на самом деле курьеру), либо оставить в некой закладке под лавочкой или еще где-нибудь.