Сотрудники столичного уголовного розыска задержали курьеров телефонных мошенников

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали двоих 21-летних граждан соседней страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди учатся в иностранном юридическом колледже и, по данным милиции, сознательно работали курьерами телефонных мошенников, помогая похищать накопления белорусов.

Установлено, что в Минск они приехали около недели назад и успели выполнить несколько заданий, забирая деньги из тайников-закладок.

Александр Масловский, заместитель начальника УВД администрации Первомайского района Минска:

Для конспирации они каждый день меняли место ночлега и распределяли роли, а также выходили на задания без мобильных телефонов. Однако это не помогло им избежать задержания. Вдвоем они выполнили пять заданий и забирали деньги из тайников закладок.

– Положила в урну этот пакет, я его там оставила, и мне еще продиктовали: все правильно сделали, не волнуйся, деньги уйдут куда надо.

Александр Масловский:

Их жертвами стали белорусы в возрасте от 19 до 77 лет. Одна минчанка оставила в закладке деньги, полученные в наследство, а жительница Любани привезла в столицу наличные и четыре золотых слитка с сертификатами. Все они думали, что декларируют свои сбережения. Часть денег фигуранты успели оставить в условном месте для следующего курьера. Во время задержания при них в рюкзаке обнаружено около 13 тысяч долларов и три золотых слитка, а в кроссовке еще один слиток. Имущество будет возвращено владельцам.

Курьеры телефонных аферистов несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступных схем. За мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, предусмотрено лишение свободы до 12 лет.