Культурная акция «Библионочь» объединит 149 библиотек по всей стране

Уже в пятницу, 24 апреля, Беларусь присоединится к ежегодной культурно-просветительской акции «Библионочь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году она обещает стать самой масштабной за всю историю проекта. Впервые участие примут 149 библиотек – от областных центров до сельских филиалов.

В тематике – сразу несколько значимых акцентов: Год белорусской женщины, 40-летие чернобыльской аварии и 65-летие первого полета человека в космос. В Минске к акции подключатся восемь библиотек. В регионах – от 19 до 29 площадок в каждой области. Национальная библиотека традиционно выступает куратором и готовит собственную насыщенную программу.

Людмила Высоцкая, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

Наша «Библионочь» в 2026 году станет событием особенным для нашей библиотеки, потому что в этом году мы отметим 20-летие нашего здания, красивой библиотеки, которая распахнула двери для читателей 16 июня 2006 года. И тема нашей «Библионочи», конкретно нашей библиотеки – «Библиотека – это пространство смыслов». Приглашаем всех, кто любит книгу, кто любит различные интересные культурные мероприятия, в 19 часов у нас будет очень красивое открытие и до 23:00 у нас развернуться десятки тематических площадок.