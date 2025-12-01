БПЛА с территории Литвы вторгся в воздушное пространство Беларуси

Беспилотный летательный аппарат с территории Литвы вторгся в воздушное пространство Беларуси. МИД заявил протест временному поверенному Литвы в связи с нарушением государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 1 декабря, он был вызван во внешнеполитическое ведомство.

В ходе осмотра установлено, что дрон оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Маршрут беспилотника предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы. Минск расценивает эти действия как преднамеренную и двойную провокацию. Не только против Беларуси, но и Польши.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Указанный БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Республики Беларусь из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно. Подобные действия представляют собой угрозу безопасности Республики Беларусь и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации. Белорусская сторона требует от литовской стороны принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Минск потребовал от литовской стороны немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки.