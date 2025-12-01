Вопросы подготовки и проведения ВНС обсудили в Совмине

До момента принятия решений важных для всей страны остается меньше двух недель. Точек контроля немало. Организационные вопросы обсудили в правительстве на заседании оргкомитета по подготовке и проведению заседаний седьмого ВНС.

Беларусь готовится к важнейшему политическому событию – Всебелорусскому народному собранию. Сверить часы, определить стратегические направления развития государства – делегаты понимают, какая ответственность на них возлагается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18-19 декабря наша страна выберет стратегический курс на ближайшую пятилетку. Повестка уже сформирована. Одним из основных вопросов станет программа социально-экономического развития страны. Ключевые моменты предстоящего события обозначил глава белорусского правительства.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: Вехи этого мероприятия, конечно же, это послание главы государства, Президента нашей страны, утверждение программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку и ряд других вопросов.

В преддверии Всебелорусского народного собрания в Минске откроется выставка достижений «Моя Беларусь». На ней можно будет увидеть, чего добилась страна в различных отраслях, а также совершить виртуальные путешествия в отдельные регионы. Экспозиция будет работать около двух месяцев.

Сергей Баран, директор Национального выставочного центра «БелЭкспо»:

Вся экспозиция разделена на три блока. Первый блок – это инсталляции и фотозоны. Уже прямо на входе с порога белорусы, посетители выставки, гости нашей столицы увидят инсталляцию в виде карты Республики Беларусь со знаковыми объектами для нашей страны, возведенными за годы независимости.

В большом выставочном зале будет экспозиционный блок в виде восьми крупных локаций, посвященных ключевым отраслям нашей экономики.

В 2024 году уже традиционная выставка «Моя Беларусь» вызвала большую заинтересованность у белорусов и гостей страны. За месяц работы экспозиции ее посетили более 400 тысяч человек, из них свыше 150 тысяч – дети. Те, кому предстоит строить будущее, наблюдают за тем, какие шаги были сделаны старшим поколением белорусов.