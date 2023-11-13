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Теорию партийного строительства добавили в образовательную программу подготовки Академии управления

13 ноября 2023 13:46
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Новости Беларуси. «Белая Русь» совместно с Академией управления при Президенте запустила новый проект «Знак качества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теорию партийного строительства добавили в образовательную программу подготовки Академии управления-1

Его получат лидеры партии и общественного объединения, которые пройдут подготовку по специальности «государственное управление и идеология». 25 слушателей в течение 16 месяцев будут получать новые знания, чтобы с успехом их применить на практике. Специально для них программа обучения дополнена элементами теории партийного строительства. Также будут организованы встречи с опытными спикерами.

Теорию партийного строительства добавили в образовательную программу подготовки Академии управления-4

Галина Гузовская, участница кадрового проекта «Знак качества»:
Мы работаем сегодня со знанием нашего гражданского общества, формируем политическую культуру. И, безусловно, важно как никогда обладать хорошим арсеналом и знаний, и навыков, чтобы быть востребованными идеологами.

Теорию партийного строительства добавили в образовательную программу подготовки Академии управления-7

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Предусмотрено разумное сочетание теории и практики обучения. Тот процент, который у нас уже определился, выкристаллизовался – 30 % теории и 70 % практических элементов занятий и прочих вещей – будет соблюдаться и в данной программе переподготовки.

Теорию партийного строительства добавили в образовательную программу подготовки Академии управления-10

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Президент на встрече с руководителями партий обратил внимание на то, что люди должны быть не только надежными, то есть государственно ориентированными, патриотами, но они должны быть профессионалами. А профессионализм невозможен без качественной подготовки, в том числе теоретической подготовки.

Теорию партийного строительства добавили в образовательную программу подготовки Академии управления-13

Подобный проект для нашей страны уникальный. Он проводится впервые за более чем 20-летнюю практику переподготовки кадров. В Академии управления оперативно отреагировали на поручение Президента и готовы сотрудничать с партиями в различных обучающих форматах.

# Государственная политика # общество # Галина Гузовская # Вячеслав Данилович # Олег Романов # Фотофакт

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