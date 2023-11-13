В Беларуси хотят выращивать до 80% потребляемых томатов

Новости Беларуси. Почти 180 тысяч тонн овощей собрали в Беларуси. Меняются погодно-климатические условия, расширяется и ассортимент выращиваемых культур. Сегодня в нем 40 наименований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широкое распространение получили спаржевая фасоль, сахарная кукуруза, томаты и баклажаны. Планируется за счет смещения технологических сроков выращивания растений обеспечить предстоящее межсезонье тепличным огурцом отечественного производства. К 2027 году за счет модернизации существующих парников аграрии хотят нарастить производства томатов до 80 % от потребности населения.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня это достойные цифры по этому году. Конечно, мы хотели получить больше, но та «валовка» по рапсу – 1 миллион 48 тысяч тонн – это впервые Республика Беларусь получила, плюс 111 тысяч. Это по зерну кукурузы более 2 миллионов тонн. Это тоже впервые Республика Беларусь получила. Сегодня население будет обеспечено продовольственным зерном, общественное поголовье – фуражом.