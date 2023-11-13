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В Беларуси впервые определили растение года

13 ноября 2023 13:44
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Новости Беларуси. В Беларуси впервые определили растение года. В онлайн-голосовании победила сон-трава. В тройку лидеров попали также василек и дуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Цель национальной кампании «Растение года», проводимой Белорусским ботаническим обществом, – привлечь внимание к дикоросам и сохранить места их произрастания. 

В Беларуси впервые определили растение года-4

Что касается сон-травы, в научной среде известной как прострел раскрытый, то в 2024 году будут проходить различные мероприятия, посвященные выбранному растению. Оно занесено в Красную книгу Беларуси. Сон-трава упоминается во многих народных поверьях и легендах. Первоцвет, очень яркий и красивый, символизирует пробуждение природы после зимы.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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