Новости Беларуси. В Беларуси впервые определили растение года. В онлайн-голосовании победила сон-трава. В тройку лидеров попали также василек и дуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается сон-травы, в научной среде известной как прострел раскрытый, то в 2024 году будут проходить различные мероприятия, посвященные выбранному растению. Оно занесено в Красную книгу Беларуси. Сон-трава упоминается во многих народных поверьях и легендах. Первоцвет, очень яркий и красивый, символизирует пробуждение природы после зимы.