Польский военный грузовик насмерть сбил зубра недалеко от границы Беларуси

Новости Польши. Польская армия начала воевать со своей природой. Военный грузовик насмерть сбил зубра. Это произошло в небольшой деревне, которая расположена в нескольких километрах от белорусской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диким животным больше не остается места в польских лесах, которые оккупировали солдаты Войска польского. Сейчас там находится около 10 тысяч военных и сотни единиц техники. И этот захват приграничной с нашей страной территории продолжается, вытесняя оттуда все живое.