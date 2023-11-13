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Польский военный грузовик насмерть сбил зубра недалеко от границы Беларуси

13 ноября 2023 13:43
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Новости Польши. Польская армия начала воевать со своей природой. Военный грузовик насмерть сбил зубра. Это произошло в небольшой деревне, которая расположена в нескольких километрах от белорусской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский военный грузовик насмерть сбил зубра недалеко от границы Беларуси-1

Диким животным больше не остается места в польских лесах, которые оккупировали солдаты Войска польского. Сейчас там находится около 10 тысяч военных и сотни единиц техники. И этот захват приграничной с нашей страной территории продолжается, вытесняя оттуда все живое.

Сегодня стало известно, что Польша развернула там и новый танковый батальон. Он разместился недалеко от Бреста. Подробнее здесь.

# Государственная граница Беларуси # общество # Новости Польши # Фотофакт

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