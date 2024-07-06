Темпы уборки ячменя в Беларуси в 10 раз опережают прошлогодние

Ставка на стратегическую культуру сыграла. Темпы уборки ячменя в Беларуси значительно опережают прошлогодние. В закромах уже полмиллиона тонн зерна. Это в 10 раз больше показателей 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ставка на стратегическую культуру сыграла. Темпы уборки ячменя в Беларуси значительно опережают прошлогодние. В закромах уже полмиллиона тонн зерна. Это в 10 раз больше показателей 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пройдена уже примерно половина площадей по стране. В лидерах Брестская область, за ней – Гродненская. Здесь аграрии убрали более 90 и 80 % соответственно. Следом идут Минская, Гомельская, Могилевская и Витебская. Глава государства поставил перед АПК серьезную задачу: обеспечить прирост сельхозпроизводства не менее чем на 67 % к уровню минувшего года. Добиться нужных показателей решили за счет увеличения площадей более урожайных культур. Поэтому в этом году под озимый ячмень отвели вдвое больше полей.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Урожай с первых дней уборки по озимому рапсу немного выше уровня прошлого года. Ожидания получить более 1 миллиона тонн подтверждаются. Порядка миллиона тонн озимого ячменя в текущем году будет собрано с полей. По темпам заготовки кормов лидирует Брестская область, практически не отстает Гродненская.
В некоторых регионах уже кипят работы в рапсовых полях. Его планируют намолотить более 1 миллиона тонн. Скоро аграрии приступят к уборке пшеницы, ячменя и овса. После в закрома заложат кукурузу, свеклу и картофель. К слову, в этом году увеличили площади и под посадку царицы полей – на 13 тысяч гектаров.