«Александрия собирает друзей». Анонс большого праздника на берегу Днепра
Один из самых ярких, любимых и долгожданных летних праздников. В юбилейный 15-й раз «Александрия собирает друзей». В агрогородке Шкловского района, который известен уже далеко за пределами Беларуси, сегодня, 6 июля, масштабно встретят Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Республиканский праздник обещает стать одним из самых красочных и запоминающихся. Несмотря на то, что официальная церемония открытия фестиваля состоится в 15:00, буквально с минуты на минуту многочисленные тематические площадки наполнятся весельем и ароматами угощений.
Выставка-ярмарка в этом году шире, чем в прошлом. Презентовать свои изделия будут более 200 белорусских мастеров. Приехали и ремесленники из 22 регионов России. Впервые в Александрии творческие делегации из Магаданской, Иркутской, Ульяновской областей России, Республик Коми и Мордовии, Узбекистана и Азербайджана.
Светлана Рыбкова, участница республиканского праздника «Александрия собирает друзей»:
Это праздник, пусть он и работа, тем не менее это всегда хорошее настроение. Много посетителей не только из Республики Беларусь, но и из соседних стран. Приходят, всегда удивляются, хвалят, с гордостью восхищаются нашей страной, нашим праздником.
На фестивале также презентуют специальный выставочный проект, посвященный 30-летию института президентства. Кроме того, организаторы представят молодежно-патриотическую акцию «Дорогами памяти и славы». Буквально все на празднике будет пропитано и темой купальского венка Содружества от концертов до славянской кухни. В 21:30 на главной сцене прозвучит концерт «Только здесь такие звезды». А завершится праздник традиционным зажжением фестивального костра и фейерверком.