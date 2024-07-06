«Александрия собирает друзей». Анонс большого праздника на берегу Днепра

Один из самых ярких, любимых и долгожданных летних праздников. В юбилейный 15-й раз «Александрия собирает друзей». В агрогородке Шкловского района, который известен уже далеко за пределами Беларуси, сегодня, 6 июля, масштабно встретят Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский праздник обещает стать одним из самых красочных и запоминающихся. Несмотря на то, что официальная церемония открытия фестиваля состоится в 15:00, буквально с минуты на минуту многочисленные тематические площадки наполнятся весельем и ароматами угощений.

Выставка-ярмарка в этом году шире, чем в прошлом. Презентовать свои изделия будут более 200 белорусских мастеров. Приехали и ремесленники из 22 регионов России. Впервые в Александрии творческие делегации из Магаданской, Иркутской, Ульяновской областей России, Республик Коми и Мордовии, Узбекистана и Азербайджана.