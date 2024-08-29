От образования до поставок техники. О чём ещё договорились Беларусь и Псковская область?

Беларусь и Псковская область укрепляют сотрудничество. Премьер-министр Роман Головченко находится с рабочим визитом в этом регионе России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный итог встреч и переговоров – контракты на сумму миллиард 600 миллионов российских рублей. В ближайшее время в Псковскую область поставят белорусскую обувь, лифты, металлопродукцию и это далеко не весь список. Из Пскова репортаж Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Развиваем межрегиональное сотрудничество. От Витебска до Пскова примерно 350 километров. Такое расстояние подталкивает партнеров к более тесному сотрудничеству. В эти дни стороны ищут новые точки роста. В помощь обустроенная площадка в рамках дней Витебской области в Пскове. На выставке представлен весь потенциал северного региона нашей страны – от продовольствия до промышленности. К примеру, этот агродрон уже помогает белорусским аграриям вносить защиту растений. Разработка экономит полезный раствор – вместо сотен литров лишь десятки.

Юрий Леоновец, генеральный директор ЗАО «Авиационные технологии и комплексы»:

Мы предлагаем нашим партнерам из Псковской области протестировать и попробовать на своих полях этот комплекс, он очень эффективен при изрезанности полей, при наличии больших преград на полях: леса, линии электропередач и так далее. Ну и самое главное, на наш взгляд, он является незаменимым средством для борьбы с инвазивными растениями. Среди перспективных направлений – поставка современной белорусской лесной техники. Мы производим широкую линейку: погрузчики, харвестеры, тягачи и не только. Все они могут стать хорошими помощниками для псковских лесорубов. Дни Витебской области проходят в Пскове – в программе выставка, концерты и мастер-классы.

Проверить белорусскую технику вызвался губернатор Псковской области. Ощутил мощь нашего трактора на водительском кресле. А жителям Пскова по душе наше продовольствие. Впрочем, не только им.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

А он в продаже есть уже?

– Да.

Намерены мы и обуть псковичей. В прямом смысле этого слова. Подписан контракт на поставку обувной продукции на сумму 50 миллионов российских рублей. Ускорить производство витебским обувщикам помогает роботизированное оборудование. Выставка стала наглядным примером взаимовыгодного партнерства. Схема уже отработана и дает результаты.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

Важно, что предприятия друг за друга цепляются, и это позволяет, во-первых, друг друга поддержать и дать импульс развитию промышленности, а во-вторых, самое главное, это импортозамещение и промышленная кооперация. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Очень интересный такой идет оборот. Покупается российское сырье, проходит обработку на белорусских предприятиях, поставляется обратно российским предприятиям, здесь дополнительная обработка. Поставляется обратно в Беларусь, и уже потом приезжает сюда, допустим, машина. То есть инвестиционные товары, они таких несколько кругов совершают. Это хорошо, потому что каждый на этом зарабатывает, каждый получает бюджет, налоги с этого и так далее.

Стороны намерены продолжить взаимодействие. Подписаны соглашения между правительством Псковской области России и Витебским областным исполкомом о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях. А также план мероприятий на ближайшие два года. Подробности в видео. Бизнес-итоги рабочего визита правительственной делегации подвели на встрече деловых кругов Беларуси и Псковской области.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

С Псковской торгово-промышленной палатой только за первое полугодие у нас уже прошло 10 мероприятий как на территории Псковской области, так и на территории Республики Беларусь. Взаимодействие идет со всеми областными нашими палатами. Поэтому организовывать в Псковом мероприятия одно удовольствие. И активность сегодня бизнеса и Беларуси, и Пскова мы сами видим.