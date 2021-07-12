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Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару

12 июля 2021 06:24
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Новости Беларуси. Жаркая погода сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. Температура воздуха в некоторых районах приблизится к рекордным значениям. Местами столбики термометров достигнут +35 °С.

Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару-1

Медики отмечают рост обращений пациентов с тепловыми ударами. За три недели около 200 человек пострадали из-за жары. Почти 50-ти потребовалась госпитализация. Среди обратившихся немало детей. Родителей призывают ограничить их пребывание на солнце.

Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару-4

Долгое нахождение на улице в жаркую погоду может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев – к перегреву организма и резкому ухудшению состояния здоровья. При первых симптомах перегревания и признаках пищевого отравления следует немедленно обратиться к врачу.

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры. Подробнее здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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