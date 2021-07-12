Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару

Новости Беларуси. Жаркая погода сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. Температура воздуха в некоторых районах приблизится к рекордным значениям. Местами столбики термометров достигнут +35 °С.

Медики отмечают рост обращений пациентов с тепловыми ударами. За три недели около 200 человек пострадали из-за жары. Почти 50-ти потребовалась госпитализация. Среди обратившихся немало детей. Родителей призывают ограничить их пребывание на солнце.