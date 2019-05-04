«Температура достигла почти июньских значений». Погодные рекорды апреля

Новости Беларуси. Конец апреля выдался для белорусов по-настоящему летним и жарким, превысив свою климатическую норму, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

Апрель был сухим, осадков было мало. Среднесуточная температура достигла почти июньских значений: +13 +18. И на 3-8 градусов превысила климатическую норму. А в дневные часы воздух и вовсе прогревался до +21 +27.

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