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«Температура достигла почти июньских значений». Погодные рекорды апреля

04 мая 2019 17:25
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Новости Беларуси. Конец апреля выдался для белорусов по-настоящему летним и жарким, превысив свою климатическую норму, рассказали в программе «Плюс-минус»

«Температура достигла почти июньских значений». Погодные рекорды апреля -1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Апрель был сухим, осадков было мало. Среднесуточная температура достигла почти июньских значений: +13 +18. И на 3-8 градусов превысила климатическую норму. А в дневные часы воздух и вовсе прогревался до +21 +27.

Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

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