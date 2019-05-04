«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»

Новости Беларуси. Возможность проявить себя не упустили участники фестиваля «Планета талантов», который уже в шестой раз организовал концерн «Белгоспищепром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческие номера приготовили без малого 600 человек. Это и руководители, и подчиненные. Удивляли вокалом, танцами и даже фокусами. О сплоченности не только в работе, но и на большой сцене – корреспондент Кристина Федорович.

За яркой победой приехал дружный коллектив Витебского маслоэкстракционного завода. Акробаты и клоуны специально для участия в фестивале разучивали сложные элементы и, скажем точно, не прогадали.

Зрители уже были готовы хохотать и аплодировать, но в самый ответственный момент заиграла трогательная мелодия. И все, кто был в зале, на пять минут отправились в путешествие по Витебщине.

Край озер и полей никого не оставил равнодушным.

Виталий Лаптинский, специалист по закупкам ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»:

Номер посвящен теме родины, Витебщине. Готовились около полугода. В наших костюмах представлены краски – чем краше, тем ярче выступление.

В арсенале артистов 20 минут. Для победы в конкурсе на какие только уловки не шли участники: худели, пытались договориться с птицей счастья и даже битбоксили. А кто-то решил и вовсе подкупить искушенного зрителя.

Но удивляет другое. По условиям фестиваля на «Планету талантов» могут приезжать только сотрудники предприятий концерна «Белгоспищепром». И они приняли вызов: не стали искать профессионалов в вокальных коллективах, а нашли их среди родных и близких.

Александр Олищик, начальник ремонтно-механического цеха ОАО «Белсолод»:

Мы приехали, чтобы поднять настроение всем участникам этого фестиваля, порадовать вас своим выступлением и вспомнить наших ветеранов. Отдать им должное за их тяжелый труд и Победу. Секрет успеха только в командном духе.

Кристина Федорович, СТВ:

От творческих номеров прямиком к дегустации. Путь к сердцу жюри все-таки лежит и через желудок. Впервые на фестивале вручат награду за лучшую рекламу продукции предприятия.

Герман Титов, член жюри:

Хоть он проходит уже в шестой раз, но это удивительный праздник музыки. Это удивительный праздник, на котором люди абсолютно забывают о том, что они работают. Здесь они отдыхают, здесь они воплощают в жизнь какие-то свои тайные таланты.

Победителей определили в 21 номинации, вручили награды и руководителям предприятий. Но ни о каком соперничестве здесь не шел разговор. Скорее, звучала одна на всех мелодия.

Каждый номер, будь то танец, песня или стихи, были наполнены благодарностью за мирное небо над головой и любовью к такой малой и такой великой родине.