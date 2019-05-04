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«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»

04 мая 2019 17:21
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Новости Беларуси. Возможность проявить себя не упустили участники фестиваля «Планета талантов», который уже в шестой раз организовал концерн «Белгоспищепром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-1

Творческие номера приготовили без малого 600 человек. Это и руководители, и подчиненные.  Удивляли  вокалом,  танцами и даже фокусами. О сплоченности не только в работе, но и на большой сцене – корреспондент Кристина Федорович.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-4

За яркой победой приехал дружный коллектив Витебского маслоэкстракционного завода. Акробаты и клоуны специально для участия в фестивале разучивали сложные элементы и, скажем точно, не прогадали.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-7

Зрители уже были готовы хохотать и аплодировать, но в самый ответственный момент заиграла трогательная мелодия. И все, кто был в зале, на пять минут отправились в путешествие по Витебщине.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-10

Край озер и полей никого не оставил равнодушным.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-13

Виталий Лаптинский, специалист по закупкам ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»:
Номер посвящен теме родины, Витебщине. Готовились около полугода. В наших костюмах представлены краски – чем краше, тем ярче выступление.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-16

В арсенале артистов 20 минут. Для победы в конкурсе на какие только уловки не шли участники: худели, пытались договориться с птицей счастья и даже битбоксили. А кто-то решил и вовсе подкупить искушенного зрителя. 

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-19

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-21

Но удивляет другое. По условиям фестиваля на «Планету талантов» могут приезжать только сотрудники предприятий концерна «Белгоспищепром». И они приняли вызов: не стали искать профессионалов в вокальных коллективах, а нашли их среди родных и близких.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-24

Александр Олищик, начальник ремонтно-механического цеха ОАО «Белсолод»:
Мы приехали, чтобы поднять настроение всем участникам этого фестиваля, порадовать вас своим выступлением и вспомнить наших ветеранов. Отдать им должное за их тяжелый труд и Победу. Секрет успеха только в командном духе.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-27

Кристина Федорович, СТВ:
От творческих номеров прямиком к дегустации. Путь к сердцу жюри все-таки лежит и через желудок. Впервые на фестивале вручат награду за лучшую рекламу продукции предприятия.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-30

Герман Титов, член жюри:
Хоть он проходит уже в шестой раз, но это удивительный праздник музыки. Это удивительный праздник, на котором люди абсолютно забывают о том, что они работают. Здесь они отдыхают, здесь они воплощают в жизнь какие-то свои тайные таланты.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-33

Победителей определили в 21 номинации, вручили награды и руководителям предприятий. Но ни о каком соперничестве здесь не шел разговор. Скорее, звучала одна на всех мелодия.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-36

Каждый номер, будь то танец, песня или стихи, были наполнены благодарностью за мирное небо над головой и любовью к такой малой  и такой великой родине.

«Секрет успеха только в командном духе»: фестиваль собрал самых талантливых сотрудников концерна «Белгоспищепром»-39

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Кристина Федорович # Герман Титов # Фотофакт

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