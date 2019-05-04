«Хочу поблагодарить всех»: корреспондент СТВ Анастасия Аласания награждена за освещение событий в Витебской области

По мнению председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, в региональной медийной среде сегодня сформирована сильная профессиональная команда. А знания, порядочность, объективность и правдивость журналистов являются определяющими в их работе. Именно так можно описать нынешних лауреатов почетной премии. Среди них – собственный корреспондент по Витебской области телеканала СТВ Анастасия Аласания.

Анастасия Аласания, СТВ:

Новости – это такой продукт, который важно подавать горячим. И в приготовлении этого новостного блюда принимает участие, конечно же, не только один журналист. И хоть это именная награда, но я считаю, что ее заслужили и вся команда СТВ, которая работает в новостях, создании новостей из Витебской области. Это большая операторская работа, редакторская, режиссеров монтажа. Поэтому я хочу поблагодарить всех. И, конечно же, поздравить коллег с наступающими праздниками.