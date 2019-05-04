Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских

Символ весны и заклятый враг дачников – одуванчик. А история борьбы с ним – бесконечная «заунывная песнь» огородника.

Цветок этот не так уже и бесполезен. Специалисты уверяют: из него получается отличное защитное средство для растений. Рецепт эликсира рассказали в программе «Плюс-минус».

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Вместе с весенними хлопотами по посадке растений приходят заботы по борьбе с болезнями и вредителями. В личных подсобных хозяйствах, на дачных участках, в деревне необходимо пользоваться такими средствами защиты растений, которые были бы дружественны окружающей среде, а также не вредны для здоровья. Среди растительных средств особого внимания заслуживает одуванчик, являющийся злостным сорняком садов и огородов.

Обратите внимание, что одуванчик, произрастающий в дикой природе, не поражается ни болезнями, ни вредителями. Это может свидетельствовать о том, что одуванчик, сам по себе, содержит ценные вещества, которые могут помочь нам защитить наши растения. Для приготовления защитного препарата нам понадобится 1 литр нарезанных листьев и корней одуванчика, плотно утрамбованных.