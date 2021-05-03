Тема экспозиции – «Лес технологий будущего». Как Беларусь готовится к ЭКСПО-2020?

Новости Беларуси. Интерактивные ноу-хау, 3D-очки и полное погружение в историю и культуру Беларуси. Каким будет белорусский павильон на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае, рассказали 3 мая в правительстве на заседании оргкомитета для подготовки национальной экспозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пандемии глобальный форум откладывали на год. Всемирная выставка – площадка для демонстрации промышленных достижений, обмен разработками, идеями, поиск торговых партнеров и инвесторов.

В свое время здесь впервые мир увидел швейную машину, телефон и эскалатор. На этот раз новейшие технологии представят 192 страны. Значительную роль в мировой презентации играет захватывающая архитектура выставочных павильонов.

В Дубае уже построен центр, где разместятся национальные площадки. Почти готов и белорусский дом. Тема экспозиции – «Лес технологий будущего». Во-первых, это знакомство с природным достоянием Беларуси, а во-вторых, это презентация инновационного потенциала разных областей.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Чтобы сделать белорусский павильон максимально запоминающимся, были использованы новейшие технологии: интерактивные стены, очки виртуальной реальности, голографические изображения. Подготовлен специальный видеоконтент о самобытности и колорите белорусской культуры, ее природных богатствах, художественном наследии. Помимо деловых мероприятий, программой работы национального павильона предусмотрено проведение Национального дня Республики Беларусь. Предполагается 22 ноября 2021 года с участием руководства страны, Белорусского инвестиционного форума.

Александр Гурьянов, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Раз в пять лет собираются практически все страны мира. Дубай – это практически впервые площадка, которая будет размещена на Ближнем Востоке. Ранее в этом регионе ЭКСПО не проводились. Белорусский павильон – один из немногих, который в большой степени готовности, это отметили в том числе организаторы. Сейчас основная работа сосредоточена над содержательной частью павильонов, подготовкой мультимедийной части, разделов выставки.

Беларусь присоединилась к всемирному ивенту в 90-х. Лиссабон, Ганновер, Шанхай. В Милане национальный павильон представил проект «Кола жыцця» и стал одним из наиболее посещаемых на выставке.