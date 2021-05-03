Сельхозпредприятие «Косино» признано одним из лучших в Минской области. В чём секрет успеха, рассказывают сами работники
Новости Беларуси. Высшая оценка труда. Минская область занесена на Республиканскую доску почета: ее признали одним из лучших регионов страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Итоги подводились за пятилетку.
Специалисты оценивали вклад в социально-экономическое развитие. Кроме того, среди районов лучшими признаны сразу два из Минской области – Несвижский и Логойский.
В последнем отличились и предприятия. Так, почетное место среди передовых организаций заняло сельхозпредприятие «Косино».
Секреты успеха узнавала Анастасия Кончиц.
Вот он, заветный кирпичик на Доске почета с названием предприятия, который ляжет в основу фундамента новых достижений. А их в Косино достаточно.
Тут стараются не только выполнять намеченный план сева, но и постоянно развиваться, экспериментировать с культурами и работать на увеличение урожая. Секрет успеха прост – каждый работник нацелен на общий результат. А перечень выращиваемых культур внушительный.
Андрей Бритвич, главный агроном сельхозпредприятия «Косино»:
В этом году увеличили площадь озимого рапса в три раза: в том году было 560 гектаров, в этом году – 780. Занимаемся всем: и пшеница озимая, и озимая тритикале, и яровая пшеница, и яровая тритикале.
К слову, в животноводстве хозяйство тоже преуспело. Поголовье скота – более 5 тысяч. Около 2 тысяч дают молоко. За животными организован необходимый уход: двухразовое питание, наблюдение у ветеринара.
Отсюда и хороший результат. За 2020 год валовой надой в хозяйстве превысил планку в 7,5 тысячи литров.
Подробнее – в видеоматериале.