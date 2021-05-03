Сельхозпредприятие «Косино» признано одним из лучших в Минской области. В чём секрет успеха, рассказывают сами работники

Новости Беларуси. Высшая оценка труда. Минская область занесена на Республиканскую доску почета: ее признали одним из лучших регионов страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Итоги подводились за пятилетку.

Специалисты оценивали вклад в социально-экономическое развитие. Кроме того, среди районов лучшими признаны сразу два из Минской области – Несвижский и Логойский.