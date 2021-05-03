Не больше +15. В Беларусь пришёл холодный циклон Даниэль

Новости Беларуси. Погодные капризы приводят к чрезвычайным ситуациям. За 3 мая зафиксировано несколько случаев повреждения шатких конструкций и автомобилей из-за упавших деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К их распиловке привлекались не только аварийные службы ЖЭС, но и работники МЧС. Ликвидировать последствия непогоды 3 мая в Минске пришлось сразу по нескольким адресам. К счастью, никто не пострадал. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра синоптики объявили еще накануне. Местами его скорость достигает около 20 метров в секунду. Виной тому циклон Даниэль, который пришел в Беларусь этой ночью. Он сопровождается не только порывистым ветром, но и интенсивным дождем и мокрым снегом. Завтра, 4 мая, прогноз останется прежним: ветрено с кратковременными осадками. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Большую часть рабочей недели в Беларуси ожидается неустойчивый характер погоды под влиянием атмосферных фронтов с западной Европы. Во многих районах будут отмечаться осадки, но уже в виде дождя. Температурный фон будет колебаться. В самый теплый день – в среду, 5 мая – максимальная температура будет составлять от 11 градусов тепла в северных районах, до +20 по югу. А в четверг и в пятницу температура воздуха не будет превышать +9 ...+15 градусов. Поэтому пока, к сожалению, на этой неделе ждать какого-то существенного тепла не приходится.