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«Благоустроим, сделаем красиво». К республиканскому субботнику присоединилось руководство Минска

16 апреля 2022 13:00
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Новости Беларуси. К республиканскому субботнику присоединилось и руководство столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поучаствовал в благоустройстве территории бывшего концлагеря Дрозды.

«Происходит сплочение людей». Владимир Кухарев принял участие в субботнике на территории бывшего концлагеря Дрозды. Читать здесь

«Благоустроим, сделаем красиво». К республиканскому субботнику присоединилось руководство Минска-1

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Благоустроим, сделаем красиво. Я уверен, что сегодня такие субботники проходят по всей нашей стране. Это правильно, так должно быть. И каждый год мы будем возвращаться, чтобы наводить здесь порядок.

«Благоустроим, сделаем красиво». К республиканскому субботнику присоединилось руководство Минска-4

Место для благоустройства было выбрано неслучайно. Здесь находился первый концлагерь на территории Беларуси. После освобождения Минска здесь были найдены останки свыше 10 тысяч человек.

Ольга Чемоданова: «Мы надели рабочую форму, взяли грабли в руки, лопаты. И все вместе дружно делаем одно дело». Подробнее.

# Субботники в Беларуси # общество # Андрей Бугров # Владимир Кухарев # Фотофакт

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