«Благоустроим, сделаем красиво». К республиканскому субботнику присоединилось руководство Минска

Новости Беларуси. К республиканскому субботнику присоединилось и руководство столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поучаствовал в благоустройстве территории бывшего концлагеря Дрозды.
«Происходит сплочение людей». Владимир Кухарев принял участие в субботнике на территории бывшего концлагеря Дрозды. Читать здесь.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Благоустроим, сделаем красиво. Я уверен, что сегодня такие субботники проходят по всей нашей стране. Это правильно, так должно быть. И каждый год мы будем возвращаться, чтобы наводить здесь порядок.
Место для благоустройства было выбрано неслучайно. Здесь находился первый концлагерь на территории Беларуси. После освобождения Минска здесь были найдены останки свыше 10 тысяч человек.
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