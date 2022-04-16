«Благоустроим, сделаем красиво». К республиканскому субботнику присоединилось руководство Минска

Новости Беларуси. К республиканскому субботнику присоединилось и руководство столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поучаствовал в благоустройстве территории бывшего концлагеря Дрозды.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Благоустроим, сделаем красиво. Я уверен, что сегодня такие субботники проходят по всей нашей стране. Это правильно, так должно быть. И каждый год мы будем возвращаться, чтобы наводить здесь порядок.