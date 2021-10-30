Почему он взял псевдоним Костёл и когда выйдет альбом исполнителя? Рассказал белорусский рэпер Илья Костелецкий
Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем наш проект «Таланты Беларуси». У нас в гостях автор, исполнитель собственных песен Илья Костелецкий. Илья больше знаком вам как Костел. Илья. У тебя такой интересный псевдоним. Почему Костел?
Илья Костелецкий, музыкант:
Во-первых, потому что фамилия Костелецкий. А именно никнейм мне дали товарищи по службе. У меня был позывной «Костел».
Стюша Тайм:
Ты сказал: товарищи по службе. Ты уже успел отслужить в армии?
Илья Костелецкий:
Да, отслужил полтора года с парнями, все как надо. Было и жестко, и весело, воспоминаний хватает.
Стюша Тайм:
Давай поговорим про музыку. Со скольки лет ты пишешь песни?
Илья Костелецкий:
С 13.
Стюша Тайм:
Помнишь свою первую песню?
Илья Костелецкий:
Помню свой первый стих. Как обычно, это бывает у рэперов – отношения, расставание, слезы, грусть. Но у меня это началось со стиха и грустной песни. Потом ты ищешь грустный минус. Потом я пытаюсь этот стих зачитать под грустный минус. Понимаю, что надо стих увеличить, делаю предложение, получается рэп. И так это все пошло-поехало.
Стюша Тайм:
То есть твоя первая песня предназначалась для девушки?
Илья Костелецкий:
Да.
Стюша Тайм:
Лирика, отношения – это все понятно. Но твои последние треки далеки от романтики, я бы сказала. Почему?
Илья Костелецкий:
Потому что все начинается сперва вот здесь (в сердце – прим. ред.). Здесь все рождается, придумывается и дальше выливается.
Стюша Тайм:
Твоя самая популярная песня «За Беларусь». Как она родилась?
Илья Костелецкий:
Я помню, что сидел за столом, у меня была ручка. Я занимался своими делами и слушал русские биты. Мне хотелось что-то написать. Я начал делать то, что никогда не делал. Думал, что у меня никогда не получится.
Стюша Тайм:
Сколько времени ушло на написание этой песни?
Илья Костелецкий:
Час-полтора. Здесь я конкретно думал, потому что такого никогда не делал. Но я всегда экспериментирую и буду экспериментировать дальше.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты не только пишешь музыку, но и активно ведешь социальные сети, особенно TikTok. Сталкивался ли ты с хейтерами?
Илья Костелецкий:
Конечно, как и все музыканты сталкиваются с хейтерами, в принципе, люди творческие. Компьютерные войны – сидят, настрочат тебе – плохо, плохо. Просто стараюсь это мимо ушей, мимо глаз пропустить. Зачем отвечать каждому, кому-то что-то доказывать? Это только закаливает и мотивирует делать дальше. Дальше и лучше.
Стюша Тайм:
Чувствуется ли поддержка людей? Есть ли у тебя фанаты? Встречают ли тебя на улицах, может, узнают, берут автографы?
Илья Костелецкий:
Когда я поехал на автопробег, это было 9 Мая этого года, тогда я увидел, что да, люди смотрят, знают, поют песни, знают их наизусть – а можно сфоткаться, а можно с вами дочка сфоткается? Это очень круто, я ради этого готов работать.
Стюша Тайм:
Готов работать – это очень хорошо. Когда нам ждать следующий трек?
Илья Костелецкий:
Альбом я хочу выпустить 31 декабря этого года, на Новый год. Альбом будет называться Made in Belarus. Там будет треков 8-9.
Стюша Тайм:
Нам было очень приятно с тобой пообщаться. Пару слов нашим телезрителям. Что бы ты хотел пожелать?
Илья Костелецкий:
Хочу пожелать счастья, солнечного настроения. Музыкантам – писать от души. Парням – пойти служить и стать мужиками. Девчонкам – выходить в нашу прекрасную страну, фотографироваться, радоваться жизни, работать на пути к мечте.