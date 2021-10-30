Почему он взял псевдоним Костёл и когда выйдет альбом исполнителя? Рассказал белорусский рэпер Илья Костелецкий

Стюша Тайм, блогер:

Мы продолжаем наш проект «Таланты Беларуси». У нас в гостях автор, исполнитель собственных песен Илья Костелецкий. Илья больше знаком вам как Костел. Илья. У тебя такой интересный псевдоним. Почему Костел? Илья Костелецкий, музыкант:

Во-первых, потому что фамилия Костелецкий. А именно никнейм мне дали товарищи по службе. У меня был позывной «Костел». Стюша Тайм:

Ты сказал: товарищи по службе. Ты уже успел отслужить в армии? Илья Костелецкий:

Да, отслужил полтора года с парнями, все как надо. Было и жестко, и весело, воспоминаний хватает. Стюша Тайм:

Давай поговорим про музыку. Со скольки лет ты пишешь песни?

Илья Костелецкий:

С 13. Стюша Тайм:

Помнишь свою первую песню?

Илья Костелецкий:

Помню свой первый стих. Как обычно, это бывает у рэперов – отношения, расставание, слезы, грусть. Но у меня это началось со стиха и грустной песни. Потом ты ищешь грустный минус. Потом я пытаюсь этот стих зачитать под грустный минус. Понимаю, что надо стих увеличить, делаю предложение, получается рэп. И так это все пошло-поехало. Стюша Тайм:

То есть твоя первая песня предназначалась для девушки? Илья Костелецкий:

Да. Стюша Тайм:

Лирика, отношения – это все понятно. Но твои последние треки далеки от романтики, я бы сказала. Почему? Илья Костелецкий:

Потому что все начинается сперва вот здесь (в сердце – прим. ред.). Здесь все рождается, придумывается и дальше выливается.

Стюша Тайм:

Твоя самая популярная песня «За Беларусь». Как она родилась? Илья Костелецкий:

Я помню, что сидел за столом, у меня была ручка. Я занимался своими делами и слушал русские биты. Мне хотелось что-то написать. Я начал делать то, что никогда не делал. Думал, что у меня никогда не получится. Стюша Тайм:

Сколько времени ушло на написание этой песни?

Илья Костелецкий:

Час-полтора. Здесь я конкретно думал, потому что такого никогда не делал. Но я всегда экспериментирую и буду экспериментировать дальше. Стюша Тайм:

Я знаю, что ты не только пишешь музыку, но и активно ведешь социальные сети, особенно TikTok. Сталкивался ли ты с хейтерами? Илья Костелецкий:

Конечно, как и все музыканты сталкиваются с хейтерами, в принципе, люди творческие. Компьютерные войны – сидят, настрочат тебе – плохо, плохо. Просто стараюсь это мимо ушей, мимо глаз пропустить. Зачем отвечать каждому, кому-то что-то доказывать? Это только закаливает и мотивирует делать дальше. Дальше и лучше. Стюша Тайм:

Чувствуется ли поддержка людей? Есть ли у тебя фанаты? Встречают ли тебя на улицах, может, узнают, берут автографы?