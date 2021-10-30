Влияет ли татуировка на обладателя и какие сегодня тренды в индустрии? Поговорили с тату-мастером
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я загляну на короткий разговор к тату-мастеру Анастасии Рощупкиной.
Анастасия Рощупкина. Тату-мастерством занимается уже более пяти лет, ведет блог о татуировках.
Влада Родовская:
Как вы начали заниматься татуировкой?
Анастасия Рощупкина, тату-мастер:
Это было около пяти лет назад. Я тогда училась на первом курсе и все время рисовала на парах. Один мой одногруппник посоветовал начать делать татуировки. До этого мне тоже советовали, но я как-то несерьезно к этому относилась. Я записалась на первые курсы. Пошла туда и так начала делать первые татуировки.
Влада Родовская:
Какая часть работы для вас является самой любимой?
Анастасия Рощупкина:
Зависит от ситуации. Иногда интересно эскиз рисовать, иногда, конечно, – сам процесс татуировки. Но зачастую это процесс татуировки, потому что ты и с человеком общаешься, он тебе интересные истории рассказывает. Разные люди, плюс ты рисуешь в этот момент. И полезно, и приятно.
Влада Родовская:
В каком стиле вы работаете?
Анастасия Рощупкина:
Я работаю в нью-скуле, акварель и графика. То есть три стиля, иногда их сочетаю. Какого-то одного я еще не выбрала.
Влада Родовская:
Как вы думаете, татуировка оказывает влияние на ее обладателя?
Анастасия Рощупкина:
Я не могу за всех сказать – именно про себя. Наверное, когда я первую набила, стала увереннее. Может, так влияет. А на какой-то сакральный смысл? Кто как. Кто-то придает этот смысл – тогда да, будет влиять. А так, наверное, нет.
Влада Родовская:
Что важно в работе татуировщика кроме воображения и умения рисовать?
Анастасия Рощупкина:
Ответственность, которую он должен брать за безопасность клиента. Это не только рисунок, а то, как он собирает рабочее место, готовит оборудование и так далее. Обработка материала очень важна. Это очень серьезный процесс, потому что это связано со здоровьем клиента. И он должен максимально обезопасить клиента именно в процессе татуировки.
Влада Родовская:
Если бы вы могли что-то изменить в тату-индустрии, что бы поменяли?
Анастасия Рощупкина:
Вот этот момент с безопасностью клиента, потому что я бы ввела какие-то нормы, которые нужно соблюдать. То есть какой-то свод правил, которые мастер должен соблюдать – как он должен готовить рабочее место, обрабатывать, чтобы это все было на серьезном уровне. Возможно даже, чтобы кто-то это проверял, или во всяком случае это правильно показывали. Потому что видеоролики на YouTube не всегда хорошо показывают.
Влада Родовская:
Как выглядит мир татуировки в Беларуси?
Анастасия Рощупкина:
Я думаю, она еще только зарождается, потому что еще на начальных этапах. Когда я пять лет назад начинала, студий вообще было очень мало – эта, в которой я сейчас работаю, и еще пару. Сейчас их гораздо больше стало, но все равно это не то, что в Америке, Европе и даже в России. Я думаю, лет через 10 это выйдет на новый уровень, появятся крутые мастера, классные студии. Поэтому, думаю, еще только-только все зарождается.
Влада Родовская:
Что можно сказать о нынешних трендах татуировки?
Анастасия Рощупкина:
Я бы не сказала, что сейчас есть тренды. Наверное, все стремятся к какому-то своему стилю – найти для себя что-то интересное, то, в чем они хотят развиваться. Возможно, такие тренды. Как раньше били знак бесконечности или одуванчик с птичками, уже такого нет, люди к этому серьезнее подходят, и все хотят какую-то индивидуальную картинку набить от определенного мастера. Возможно, в этом тренд есть.
Влада Родовская:
Какой совет вы бы дали начинающим специалистам?
Анастасия Рощупкина:
Больше рисовать. Я помню, мне это все время говорили, но я к этому так серьезно не относилась. Как-то до меня это не доходило. Вроде бы, рисовала, но это было немножко не так. Сейчас я более основательно к этому подхожу. Надо обучаться академическому рисунку. Возможно, какие-то курсы проходить дополнительно. И обязательно не «стеклить», а ты берешь какие-то референсы и пытаешься создать что-то свое. Или даже лучше из головы.