Влияет ли татуировка на обладателя и какие сегодня тренды в индустрии? Поговорили с тату-мастером

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я загляну на короткий разговор к тату-мастеру Анастасии Рощупкиной. Анастасия Рощупкина. Тату-мастерством занимается уже более пяти лет, ведет блог о татуировках. Влада Родовская:

Как вы начали заниматься татуировкой?

Анастасия Рощупкина, тату-мастер:

Это было около пяти лет назад. Я тогда училась на первом курсе и все время рисовала на парах. Один мой одногруппник посоветовал начать делать татуировки. До этого мне тоже советовали, но я как-то несерьезно к этому относилась. Я записалась на первые курсы. Пошла туда и так начала делать первые татуировки. Влада Родовская:

Какая часть работы для вас является самой любимой? Анастасия Рощупкина:

Зависит от ситуации. Иногда интересно эскиз рисовать, иногда, конечно, – сам процесс татуировки. Но зачастую это процесс татуировки, потому что ты и с человеком общаешься, он тебе интересные истории рассказывает. Разные люди, плюс ты рисуешь в этот момент. И полезно, и приятно. Влада Родовская:

В каком стиле вы работаете?

Анастасия Рощупкина:

Я работаю в нью-скуле, акварель и графика. То есть три стиля, иногда их сочетаю. Какого-то одного я еще не выбрала. Влада Родовская:

Как вы думаете, татуировка оказывает влияние на ее обладателя? Анастасия Рощупкина:

Я не могу за всех сказать – именно про себя. Наверное, когда я первую набила, стала увереннее. Может, так влияет. А на какой-то сакральный смысл? Кто как. Кто-то придает этот смысл – тогда да, будет влиять. А так, наверное, нет. Влада Родовская:

Что важно в работе татуировщика кроме воображения и умения рисовать? Анастасия Рощупкина:

Ответственность, которую он должен брать за безопасность клиента. Это не только рисунок, а то, как он собирает рабочее место, готовит оборудование и так далее. Обработка материала очень важна. Это очень серьезный процесс, потому что это связано со здоровьем клиента. И он должен максимально обезопасить клиента именно в процессе татуировки. Влада Родовская:

Если бы вы могли что-то изменить в тату-индустрии, что бы поменяли?

Анастасия Рощупкина:

Вот этот момент с безопасностью клиента, потому что я бы ввела какие-то нормы, которые нужно соблюдать. То есть какой-то свод правил, которые мастер должен соблюдать – как он должен готовить рабочее место, обрабатывать, чтобы это все было на серьезном уровне. Возможно даже, чтобы кто-то это проверял, или во всяком случае это правильно показывали. Потому что видеоролики на YouTube не всегда хорошо показывают. Влада Родовская:

Как выглядит мир татуировки в Беларуси? Анастасия Рощупкина:

Я думаю, она еще только зарождается, потому что еще на начальных этапах. Когда я пять лет назад начинала, студий вообще было очень мало – эта, в которой я сейчас работаю, и еще пару. Сейчас их гораздо больше стало, но все равно это не то, что в Америке, Европе и даже в России. Я думаю, лет через 10 это выйдет на новый уровень, появятся крутые мастера, классные студии. Поэтому, думаю, еще только-только все зарождается. Влада Родовская:

Что можно сказать о нынешних трендах татуировки?