Как правильно организовать рабочее пространство ребёнка? Рассказали врачи

Все родители мечтают, чтобы их чадо училось с удовольствием и приносило в дневнике только хорошие оценки. Но мало кто задумывается, что учеба должна быть не только комфортной, но и безопасной. Чтобы ребенок учился с радостью, позаботьтесь о правильной организации рабочего пространства.

Владимир Ярошик, детский травматолог-ортопед 1 категории медицинского центра:

Когда он сидит на стуле, желательно, чтобы он регулировался по высоте. Когда ребенок садится, согнутое колено должно быть под углом 90 градусов, при этом стопа должна ровно, фиксировано стоять на какой-то поверхности.

Если рост ребенка не позволяет дотянуться до пола, используйте специальные подставки. Также обратите внимание, чтобы предплечье не закрывало рабочее пространство школьника. Спина должна плотно прилегать к спинке стула. Владимир Ярошик:

При этом, когда ребенок пододвигается к поверхности стола, важно, чтобы расстояние между грудной клеткой и поверхностью стола было примерно на уровень ладони. Угол наклона парты желательно должен составлять 15 градусов. При этом высота стола должна находиться на уровне диафрагмы ребенка.

Елена Макаревич, детский офтальмолог высшей категории медицинского центра:

Необходимо понимать, что самое правильное – это естественное освещение. Поэтому стол нужно располагать близко у окна. Если ребенок у нас левша, соответственно, свет должен падать с правой стороны, если правша – с левой. К сожалению, дети чаще всего делают уроки при искусственном освещении, поэтому необходимо иметь общее освещение плюс настольную лампу дополнительно. По выбору лампы тоже существуют определенные критерии: лучше, если она будет неяркого цвета. Источник света не должен выходить за рамки плафона.

Елена Макаревич:

По мощности лучше всего выбирать от 60 до 100 Ватт, в зависимости от размера рабочего стола. Чем меньше стол, тем меньше ватт. Рекомендуется подставка для книг. Угол наклона подставки должен быть 15 градусов. Владимир Ярошик:

Я не сторонник моделей стульев, которые имеют много механизмов кручения или колесиков. Дети, как показывает наблюдение, не очень правильно сидят на таких стульях и очень часто пытаются крутиться, вертеться и сидеть нефиксированно. Это плохо влияет на их осанку.

По каким первым звоночкам мы можем понять, что у нашего чада появились проблемы с осанкой? Владимир Ярошик:

Можно заподозрить по асимметрии надплечья, треугольников талии, перекосы таза. Если эти признаки наблюдаются, лучше обратиться к специалисту и дополнительно более тщательно обследовать изменения по осанке. Елена Макаревич:

Желательно выполнять нагрузку школьнику не сразу после школы, а иметь какой-то отдых. Лучше всего – прогулки на свежем воздухе 1,5-2 часа. Нагрузка для школьников 1-2 класса должна быть не больше, чем 1,5 часа в день. Для школьников 3-4 класса – не более двух часов в день. Для школьников более старших классов – не больше 3-4 часов в день.