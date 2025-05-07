Телевидение будет жить долго, а команда – это всё! Гендиректор СТВ о достижениях канала и знаковых проектах
7 мая – День работников радио, телевидения и связи.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь особый гость – Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как вы оцениваете развитие нашего телеканала «Столичное телевидение»?
Мы развиваемся не только как классическое телевидение! Это еще и работа в интернете
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С праздником всю нашу команду! Я оцениваю очень положительно развитие нашей телекомпании. Я бы хотел сказать, что это не только классическое телевидение, но это еще и работа в сети Интернет. Мы используем все цифровые платформы, которые только есть. Поэтому развиваемся довольно-таки успешно.
Это я сужу по количеству просмотров как на YouTube, так и благодаря медиаизмерителю я вижу наши просмотры на линейном телевидении. Мы живем и развиваемся. Благодаря вам тоже.
Александра Каштанова, ведущая:
Какие знаковые проекты были реализованы? Что, на ваш взгляд, наиболее запомнилось телезрителям? И какие форматы, программы сейчас наиболее популярны?
О самых знаковых проектах на СТВ и РТР-Беларусь
Александр Осенко:
У нас два телеканала – это РТР-Беларусь и наше СТВ. Первое – очень знаковое для меня и для наших телезрителей, что мы на СТВ поменяли упаковку и сделали информационный час в 19:30 с понедельника по субботу включительно. То есть мы обновили свое информационное вещание.
Кроме этого, как всегда, наш развлекательный проект – «Есть девчонка одна», второй сезон прошел просто на ура! Приоткрою интригу, будет третий сезон «Есть девчонка одна». Сейчас начинаются съемки наших реалити-шоу. Отбор произошел. Команда работает, телевидение развивается.
Юрий Царев, ведущий:
На очереди еще одна знаковая дата – это 80-летие Великой Победы. Наши два телеканала принимают участие в освещении этого святого праздника. Давайте приподнимем завесу тайны. Что телеканал подготовил к этому дню и как мы будем показывать нашим зрителям все, что будет происходить 9 Мая?
Какие особые проекты подготовила команда СТВ к 9 Мая?
Александр Осенко:
Интриги уже как таковой нет. Уже многие проекты как на РТР-Беларусь, так и на СТВ в эфире идут. На СТВ это «Символы Победы», знаковый проект. Кроме этого подготовлен фильм, он будет в эфире на 9 Мая. Его сделала команда спецпроектов, фильм о наших коллегах. «Репортаж любой ценой. Сильные духом». Сильный, мощный фильм о непростой работе телерепортеров и военкоров, который показывает историческую правду о тех событиях, которые происходили в то время. Чуть позже мы покажем этот фильм и на телеканале РТР-Беларусь.
Александр Осенко:
Тематика 80-летия Победы и вообще Дня Победы – это сакральная вещь. И хочется донести правду о той войне, чтобы это увидели. Хочется, чтобы наша молодежь понимала, что мы бережем, что самое ценное – это мирное небо над головой.
Я благодарен нашей команде, которая нашла ветеранов Великой Отечественной войны. Они в очень-очень преклонном возрасте. И тем ценнее то, что мы смогли, нашли время, приехали к ним и записали их обращения к молодому поколению, их рассказы о той страшной войне, о том геноциде, который происходил на территории Республики Беларусь.
Юрий Царев:
Сегодня день работников радио, телевидения и связи. Это своего рода стихия, это не просто работа, это призвание. Но говорят, что телевидение уходит в небытие, что сейчас цифровые технологии, все уходят в digital. Вы готовы с этим поспорить?
Телевидению лет 10 готовят пышные похороны, но оно будет жить долго!
Александр Осенко:
Естественно. На моей памяти уже лет 10, как только интернет начал развиваться, телевидению готовили пышные похороны. Но почему-то мы работаем. Телевидение, прежде всего –это создание медиаконтента. А где он будет размещаться, на линейном телевидении, на OTT-платформах, YouTube, на TikTok, – это все инструментарий технический.
Но самое главное – это магия творчества, телевидения, которая происходит прямо здесь и сейчас, на этой площадке. Я думаю, это искусство, а оно будет долго жить.
Александра Каштанова:
Как вы оцените вклад команды в работу «Столичного телевидения»? И что для вас этот коллективный труд?
Я восхищен командой «Столичного телевидения»!
Александр Осенко:
Телевидение – это изначально командная работа. Тут один в поле не воин. Кроме того, что мы сидим с вами и разговариваем, свет, звук, монтаж, кран, грим тот же.
Это люди, которые причастны к тому, чтобы создать вкусную картинку и классный контент, который потом посмотрят на всех цифровых платформах. И от каждого в этой цепочке зависит конечный продукт. Я восхищен этой командой, потому что команда на самом деле очень молодая. Очень много эмоций, очень много мыслей и столько креатива, что, дай бог, его всего реализовать.
Мы за три года сделали колоссальное количество собственного контента, что на сегодня, даже увеличив штат нашей компании, мы не можем реализовать все то, что задумано.
У нас, кроме новостного контента, еще очень много и развлекательного контента. И развлекательный контент – это мягкая идеология. Рассказываем о наших традиционных ценностях, мы рассказываем о патриотизме, о любви к Родине, но это чуть-чуть другая упаковка, и она тоже работает.
И это больше работает на молодежную аудиторию, потому что контент «пилится» и размещается в шортсах, в TikTok. Поэтому телевидение быть, а команда – это все!
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