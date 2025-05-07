Телевидение будет жить долго, а команда – это всё! Гендиректор СТВ о достижениях канала и знаковых проектах

7 мая – День работников радио, телевидения и связи. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь особый гость – Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». Ольга Бурлакова, ведущая:

Как вы оцениваете развитие нашего телеканала «Столичное телевидение»? Мы развиваемся не только как классическое телевидение! Это еще и работа в интернете

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

С праздником всю нашу команду! Я оцениваю очень положительно развитие нашей телекомпании. Я бы хотел сказать, что это не только классическое телевидение, но это еще и работа в сети Интернет. Мы используем все цифровые платформы, которые только есть. Поэтому развиваемся довольно-таки успешно. Это я сужу по количеству просмотров как на YouTube, так и благодаря медиаизмерителю я вижу наши просмотры на линейном телевидении. Мы живем и развиваемся. Благодаря вам тоже. Александра Каштанова, ведущая:

Какие знаковые проекты были реализованы? Что, на ваш взгляд, наиболее запомнилось телезрителям? И какие форматы, программы сейчас наиболее популярны? О самых знаковых проектах на СТВ и РТР-Беларусь

Александр Осенко:

У нас два телеканала – это РТР-Беларусь и наше СТВ. Первое – очень знаковое для меня и для наших телезрителей, что мы на СТВ поменяли упаковку и сделали информационный час в 19:30 с понедельника по субботу включительно. То есть мы обновили свое информационное вещание. Кроме этого, как всегда, наш развлекательный проект – «Есть девчонка одна», второй сезон прошел просто на ура! Приоткрою интригу, будет третий сезон «Есть девчонка одна». Сейчас начинаются съемки наших реалити-шоу. Отбор произошел. Команда работает, телевидение развивается. Юрий Царев, ведущий:

На очереди еще одна знаковая дата – это 80-летие Великой Победы. Наши два телеканала принимают участие в освещении этого святого праздника. Давайте приподнимем завесу тайны. Что телеканал подготовил к этому дню и как мы будем показывать нашим зрителям все, что будет происходить 9 Мая? Какие особые проекты подготовила команда СТВ к 9 Мая?

Александр Осенко:

Интриги уже как таковой нет. Уже многие проекты как на РТР-Беларусь, так и на СТВ в эфире идут. На СТВ это «Символы Победы», знаковый проект. Кроме этого подготовлен фильм, он будет в эфире на 9 Мая. Его сделала команда спецпроектов, фильм о наших коллегах. «Репортаж любой ценой. Сильные духом». Сильный, мощный фильм о непростой работе телерепортеров и военкоров, который показывает историческую правду о тех событиях, которые происходили в то время. Чуть позже мы покажем этот фильм и на телеканале РТР-Беларусь.

Александр Осенко:

Тематика 80-летия Победы и вообще Дня Победы – это сакральная вещь. И хочется донести правду о той войне, чтобы это увидели. Хочется, чтобы наша молодежь понимала, что мы бережем, что самое ценное – это мирное небо над головой. Я благодарен нашей команде, которая нашла ветеранов Великой Отечественной войны. Они в очень-очень преклонном возрасте. И тем ценнее то, что мы смогли, нашли время, приехали к ним и записали их обращения к молодому поколению, их рассказы о той страшной войне, о том геноциде, который происходил на территории Республики Беларусь. Юрий Царев:

Сегодня день работников радио, телевидения и связи. Это своего рода стихия, это не просто работа, это призвание. Но говорят, что телевидение уходит в небытие, что сейчас цифровые технологии, все уходят в digital. Вы готовы с этим поспорить? Телевидению лет 10 готовят пышные похороны, но оно будет жить долго!

Александр Осенко:

Естественно. На моей памяти уже лет 10, как только интернет начал развиваться, телевидению готовили пышные похороны. Но почему-то мы работаем. Телевидение, прежде всего –это создание медиаконтента. А где он будет размещаться, на линейном телевидении, на OTT-платформах, YouTube, на TikTok, – это все инструментарий технический. Но самое главное – это магия творчества, телевидения, которая происходит прямо здесь и сейчас, на этой площадке. Я думаю, это искусство, а оно будет долго жить. Александра Каштанова:

Как вы оцените вклад команды в работу «Столичного телевидения»? И что для вас этот коллективный труд? Я восхищен командой «Столичного телевидения»!