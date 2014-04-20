«Телевершина-2014»: 25 номинаций и более 200 проектов и персоналий, на медиаолимпе – только лучшие

Телевизионная кухня Беларуси на своеобразном чемпионате, конкурсе «Телевершина» за 2013 год, на неделе пополнилась новыми именами. Телеканалу СТВ впервые достался главный трофей «Телевершины». Гран-при конкурса был удостоен народный проект «Поющие города». За два сезона организаторы шоу объехали практически всю Беларусь и уже готовятся к третьей серии проекта. В целом копилку СТВ пополнили 5 статуэток «Телевершины».

Вот эта статуэтка – едва ли не самый главный показатель успешности журналиста. Тех людей, кого вы на экранах своих телевизоров видите каждый день, и тех, кто остается за кадром.

На неделе как и каждый год вот уже 10 лет подряд за «Телевершину» боролись представители второй древнейшей. Больше 200 проектов и персоналий, 25 номинаций.

Но на медиаолимп взошли только самые лучшие.

Этот человек на медиаолимп взошел шутя. В номинанты «Телевершины» Антон Мартыненко попадал несколько раз. Ну, а в 2014 году один из самых популярных телеведущих страны стал лучшим. Кто-то скажет – и не без причин – такова судьба. Хотя сам Антон убеждает: просто оказался в нужном месте, в нужный час.

Антон Мартыненко, победитель Национального телевизионного конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы»:

Я был уверен, что ничего не получу, спокойно сидел и никого не трогал в первом ряду. И тут меня называют. Это было действительно неожиданно.

Для меня это будет, наверное, очень серьезный стимул, чтобы не подвести телезрителей, которым, я надеюсь, нравится то, что я делаю.

Эту девушку вы тоже наверняка узнали. Екатерина Забенько свою статуэтку (уж не знаем насчет других мечт) выковала. Журналистку признали лучшим ведущим тематической программы. «Центральный регион» знает и любит белорусский зритель. Ведущая передачи, рассказывающей о героях, в этот вечер сама стала героиней.

Екатерина Забенько, победитель Национального телевизионного конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий тематической программы»:

Конечно же, я очень волновалась. Я очень благодарна всем, кто меня в этом деле поддержал. Поблагодарила уже маму, поблагодарила и режиссера, который практически все программы со мной снимает. Это Станислав Яркин-Москалев. И руководителя программы Сергея Манько. И, конечно же, руководство нашего канала.

А эту победу телеканал СТВ разыграл как по нотам. У проекта «Поющие города» – гран-при конкурса. Десятки городов и новых имен, два месяца кастингов и море эмоций. Второй сезон шоу превзошел сам себя. Победу продюсеры проекта называют заслуженной.

Богдан Швайбович, сопродюсер проекта «Поющие города»:

Действительно, получили гран-при заслуженные проекты. Потому что это единственный проект, который охватывает всю страну. Мы видим положительную судьбу тех людей, которые участвуют в нашем проекте, которые поменяли, можно сказать, вектор своей жизни, потому что человека берут в оркестр Финберга. Если раньше он работал, сидел где-то в кабинете, в городке Столбцы, то сейчас она поет в оркестре Финберга. Конечно, это уже результат.

За два года существования проект «Поющие города» открыл около 40 новых имен. Такой вклад в белорусский шоу-бизнес едва ли не уникальный.

Но и на этом организаторы останавливаться не станут. Нам раскрывают карты: это еще не финальные титры. Продолжение следует.

Екатерина Генкина, директор съемочной группы проекта «Поющие города»:

Земля белорусская полнится талантами. Это правда. Очень много действительно поющих людей. В своих городах они уже звезды они уже стали звездами. В целом, мне кажется, что мы можем еще раз 10 точно съездить и найти очень много талантов.

Я знаю, что в новом сезоне все будет по-другому.

И снова – знакомые все лица. Которые, в этом случае, практически в прямом смысле слова защитили честь канала.

Спецролики СТВ к 23 февраля взяли награду за великолепный телевизионный дизайн.

Режиссер видео рассказывает: нынешняя «Телевершина» – вторая попытка. С роликом к 8 Марта со слабым полом в главной роли не получилось. Мужчины оказались сильнее.

Антон Гончар, режиссер-постановщик имиджевых роликов «Тот, кто готов защищать»:

Работали несколько суток нон-стопом с нашими телеведущими. Примеряли на них различные образы, пробовали играться со светом, с графикой, с дымом.

У нас на канале работают высокие профессионалы. Те образы, которые мы им предложили, они попали на 100%.

О сложностях шоу рассказывает Юля Зыкова. Одна из телеведущих канала, которая со своими коллегами устроила на сцене Дворца Республики балетный фурор. Журналисты за три минуты показали вершину искусства танцевального. Юля признается: танец, в том числе и маленьких лебедей, как оказалось, потребовал большого труда.

Юлия Зыкова, телеведущая СТВ:

Мы тренировались до упора, до последнего, по несколько часов, в выходные и в будние дни.

Главное медийное событие года для телеканала СТВ прошло с успехом. Проекты и журналисты «Столичного телевидения» были представлены в 14 номинациях из 25.

Их количество в 2014 году рекордное. И неудивительно. Уровень телевидения каждый год все выше.

Кстати, это относится и к региональным каналам. На «Телевершине» номинаций для местных ТВ-компаний – полдесятка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, сопредседатель жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

То, что это телевидение уже берет на себя смелость, оно уже начинает поигрывать мускулами и показывать центральным, столичным каналам, что «ребята, мы не так далеко от вас отстали, скоро мы будем рядом, мы будем соревноваться с вами на равных».

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ, член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Телевидение развивается, появляются новые профессии на телевидении, совершенствуется техническое обеспечение. Во-вторых, происходит смешение творческих профессий на телевидении. Наши журналисты работают и в качестве корреспондентов, и ведущих, и репортеров.

Шоу с элементами околонаучной фантастики. Такова была концепция нынешнего конкурса. И таким же нереальным количество участников.

В 2014 году заявки на «Телевершину» подали больше 200 желающих. Из них жюри выбрало 76 претендентов.

Затем определить лучших уже из них было непросто.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри конкурса «Телевершина»:

Я думаю, может быть, дело не совсем в том количестве номинаций, которое ежегодно в «Телевершине» присутствует. Есть смысл ввести еще некоторые номинации. Понимаете, телевидение развивается. Появляются не только новые жанры, а где-то и новые если не профессии, то специализации.

Если говорить о репортерах. Репортеры какого плана? Почему, например, не ввести номинацию за лучшего начинающего репортера «Лучший дебют»? Мы же понимаем, что среди приходящей молодежи очень много тех, которые совершенно другие. Это новое телевидение.

Всего телеканал СТВ получил пять статуэток. Мы рассказали о четырех. Правильно – чего-то не хватает. Следующий сюжет «Недели» будет представлять лучший ведущий информационно-аналитической программы Евгений Горин.