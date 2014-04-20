В светлый праздник Пасхи в Гродно сотни верующих прошли с молитвами по улицам исторического центра города

Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи отмечают во всех уголках Беларуси. Верующие освящают крашеные яйца и куличи, затем собираются на праздничный семейный обед, чтобы разговеться, ведь предшествовал Пасхе многодневный строгий Пост.

В 2014 году светлый праздник Пасхи вместе отмечают и католики, и православные. Для Беларуси такое совпадение символично. У нас мирно сосуществуют разные конфессии. Поэтому уже с вечера и в церквях, и в костелах проводились торжественные богослужения.

Неизменной традицией на праздник Пасхи как у католиков, так и у православных является крестный ход. 20 апреля в Гродно сотни верующих прошли с молитвами по улицам исторического центра города.

Самый главный христианский праздник отмечает почти весь город. На улицах и в храмах вместо традиционного приветствия люди делятся радостной вестью о воскрешении спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Кучинский, настоятель Гродненского фарного костела:

У гэтым годзе вялікая радасць, таму што акурат саўпала свята і ў католікоў, і ў праваслаўных. Як мы бачым, у Гродне ўсе святкуюць, увесь горад святкуе, гэта вельмі вялікая радасць. Таму мы да гэтага и кіруемся, каб усе разам святкавалі гэтае свята.

Георгий Рой, настоятель Каложской церкви:

Гэта самы вялікі дзень у годзе, гэта самае вялікае свята, гэта свята перамогі Хрыста над смерцю, Хрыста над цемрай, якая ахінула род чалавечы. І вот з гэтага моманту, калі Хрыстос уваскрос, мы маем гэтую перамогу, ён падарыў яе нам.

К празднику Воскрешения Христова верующие готовились заранее. Предшествовал торжествам многодневный строгий Пост.

Обязательный атрибут Пасхи – крашеные яйца и куличи – освящали в храмах накануне и на сегодняшних утренних службах.

Галина Саващеня:

Душевный большой радостный праздник, который мы целый год ждали. Мы люди грешные, приходила к исповеди, осветила куличи, яички. Я счастлива, довольна, на душе радостно и весело.

Екатерина Глушенко:

Мы ждали праздника этого. И вот сегодня свершилось. Это незабываемо, радость такая, что я даже не знаю как ее выразить.

Для прихожанки Коложской церкви Инги Вьюновой Пасха – это в первую очередь семейный праздник, традиции праздновать который передаются из поколения в поколение.

Инга Вьюнова:

Страстная неделя особенная для нас. В четверг мы готовим дом к празднику, уборка. В пятницу – обязательное посещение праздничной службы на вынос плащаницы. В субботу мы готовим куличи, красим яйца, освящаем их в церкви. Сегодня мы пришли на праздничную службу, чтобы встретить Воскресение Иисуса Христа. После службы соберемся за столом всей семьей.