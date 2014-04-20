Настоятель храма в деревне Рубежевичи отец Николай рассказал о том, что есть православное чудо

Новости Беларуси. Не одно столетие здесь бок о бок и в жизни, и в вере православные и католики. В Рубежевичах Минской области всегда чтили христианские традиции. Первая православная церковь была построена еще одним из князей Радзивиллов. До наших дней святыня не сохранилась. Но есть здесь неравнодушные к истории свое родной земли люди, которые собирают архивные фото и документы. И благодаря им мы можем знать немного больше.

А нынешний храм в честь Николая Чудотворца возвели в 2000 году. Несколько лет назад служить в церковь приехал отец Николай. Его личная история и история хама в программе «Центральный регион» на СТВ.