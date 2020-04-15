Вадим Боровик о ситуации с коронавирусом: «Молодцы, государственные СМИ – освещают объективно»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Вадим Боровик: «Не только надо думать сегодня о коронавирусе, нужно думать, в принципе, о здоровье нации»

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:

Вот, молодцы, СМИ, государственные СМИ – освещают объективно. Ведь мы не умалчиваем! Мы сегодня не говорим о том, что нет вируса, о том, что абсолютно всё безопасно. Но зачем кричать, зачем паниковать? Вот эти позорные репортажи на некоторых телеграм-каналах или у наших коллег, которые начинают в сторону Беларуси бросать достаточно неприемлемые заявления – посмотрим по итогам, какие будут результаты. И мы рассчитываем на то, что самодисциплина белорусов, ответственный подход структуры здравоохранения Беларуси, руководства страны позволят нам всем достойно пережить этот непростой период жизни.