Одри Хепберн – символ эпохи 60-х, икона стиля и элегантности, эталон сдержанности и прекрасного вкуса

Многие считают, что именно она – самая красивая женщина всех времен и народов. А по мнению американской Киноакадемии, она третья в списке лучших актрис Америки. Г. Гарбо, М. Дитрих, М. Монро, Л. Тейлор – позади. Кстати, сама она так не считала. Была уверена, что не блещет ни особой красотой, ни талантом. «Мне просто повезло больше, чем другим» – говорила она. И еще, в отличие от других, никогда не мечтала ни о славе, ни об успехе; кино, сцена были для нее средством, чтобы заработать на жизнь. Может, потому так легко несколько раз она оставляла кинематограф, и в конце, действительно, оставила его, несмотря на мировую славу.

У нее были другие ценности: больше всего на свете она хотела иметь дом, семью, родить детей и чтобы муж был один и на всю жизнь. Но это не получилось. Мужей было трое.

Имя этой актрисы знает весь мир. Ее имя – Одри Хепберн.

Утонченная, изысканная, с королевскими манерами, настоящая аристократка – ее мама все-таки была голландской баронессой – умная, с красивым голосом, удивительно пластичная и невероятно одухотворенная.

Всю жизнь при высоком росте 1м 70 см она имела талию 50 см и вес 45-47 кг. Хотя в детстве, в это трудно поверить, была толстушкой, обожала бельгийский шоколад, могла есть его плитками (она родилась в 1929 году под Брюсселем) и ямочки у нее были не только на щечках, но и на коленках. А потом начнется война и она разучится есть.

Отец, англичанин, банковский служащий, оставит их семью, и они с мамой будут жить уже в Голландии, в маленьком городке. От постоянного недоедания (а ее дневной рацион – это 1 картофелина и несколько листиков цикория) она станет почти «прозрачной» и тонкой, как тростинка. Однажды, спасаясь от облавы, спрячется в сыром, полном крыс подвале, там придется просидеть месяц. Вся ее еда на этот срок – булка хлеба и 6 яблок, придется научиться есть луковицы знаменитых голландских тюльпанов.

Война закончится, ей будет 16 лет, и ее худую, но невероятно хорошенькую, начнут снимать для рекламы. Что только она не будет рекламировать: шляпки, средства от перхоти и даже средства от тараканов.

Субтильная барышня из всех одежд будет отдавать предпочтение строгим английским костюмам и белым перчаткам. Фотографы будут удивляться бесстрашностью девушки: она легко соглашалась сниматься на крышах домов, на краю обрыва. «После войны, после пережитой оккупации мне ничего не страшно».

Правда, проблемы со здоровьем останутся на всю жизнь: она будет страдать малокровием, появится астма и еще появится скверная привычка – курение. Курить будет много, по 2 пачки в день, и, к сожалению, всю жизнь.

Теперь, после войны, они уже жили в Амстердаме, мама снова много плакала. По ночам, вспоминая былую роскошь, – у них когда-то был большой дом, красивая мебель, дорогая изысканная посуда, теперь у них не было ничего. Чтобы было на что жить, мама-баронесса пошла работать горничной и даже кухаркой в дома разбогатевших плебеев.

А Одри решила стать балериной. Но второй Анны Павловой из нее не получилось. Несмотря на усердие и 150 уроков, взятых по хореографии, некоторые даже у самого Вацлава Нежинского, но не было способностей и мешал слишком высокий рост. Теперь с мамой они жили уже в Лондоне. Так как она танцевала неважно, ее брали только в кордебалет, третьесортные мюзиклы, в ночной клуб. Но и там, стоя 20-й в последнем ряду, она выделялась своей лучезарностью, ослепительной улыбкой, невероятным обаянием. Ее стали приглашать сниматься в кино на крошечные роли в какие-то дурацкие фильмы, она не привередничала. Главное – есть работа.

И надо же было случиться, что ее фотографии в журнале попадутся на глаза голливудскому кинорежиссеру Уайлеру. Тот собрался снимать «Римские каникулы» и отчаянно искал актрису на главную роль. Его поразило, что даже на фото лицо Одри – прелестное, обворожительное и эти глаза молодой лани. Что-то ему подсказало: именно эту девушку нужно пригласить на роль принцессы Анны.

Срочно в Лондоне были организованы кинопробы, и уже пароходом Одри отправляется в Америку. Путешествие было долгим, около 2 недель, от тоски, ничегонеделания и одиночества Одри вдруг начинает много есть. Больше с ней такого не случится никогда. Она поправляется на 10 кг, продюсеры в ужасе. Они заключили контракт с Эльфом, а увидели перед собой булочку. Пришлось прибегнуть к диете, но уже через месяц она снова была стройной и прелестной.

В Голливуде никто не рассчитывал, что у фильма «Римские каникулы» будет такой успех, особенно в Европе, на нем экономили, даже пожалели цветную пленку. Но фильм получился замечательным. И для меня, сегодня, он один из самых любимых.

Съемки фильма проходили летом 1952 года в Риме. Жара была необыкновенная, а еще и влажность плюс толпы туристов, которые тут же узнавали Г. Пека. А фильм снимали в самых знаковых местах Рима: у замка Святого Ангела, у фонтана Треви, на площади Испания. Съемки стали пыткой, но результат был потрясающий.

Грегори Пек стал другом Одри на всю жизнь. Это он будет настаивать, чтобы на афишах фильма имя Одри Хепеберн было тоже написано большими буквами: «Я не хочу выглядеть идиотом. Эта девочка получит за свою роль «Оскара». Так и произошло.

Работа над «Римскими каникулами» еще не была закончена, а Голливуд уже готовил сценарий следующего фильма с участием новой звезды – «Сабрина». На съемках фильма она встретилась с французским кутюрье Юбером Живанши. Он помогал ее подобрать костюмы из своей коллекции. Они сразу подружились и эта дружба продолжалась 40 лет до самой смерти Одри.

Фильм «Сабрина» был выдвинут по нескольким номинациям, но получил премию только за костюмы. Конечно, Живанши было обидно, что приз вручили не ему, а официальному костюмеру фильма. Но он так любил Одри (роман был только платоническим), что готов был все ей простить, тем более не она присуждала премию.

Живанши стал личным кутюрье актрисы, он создал ее неповторимый стиль, сделал иконой моды. Он придумал ее маленькое черное платье с диадемой, в котором она снималась в фильме «Завтрак у Тиффани». Живанши необычно одел ее в фильме «Как украсть миллион»: зрители надолго запомнили белый, почти мотоциклетный шлем актрисы и огромные с выпуклыми стеклами темные очки в белой оправе. Вслед за Одри такие очки наденет ее подруга Софи Лорен, а потом и все модницы мира.

Для своей подруги, с которой он часто встречался, Юбер Живанши создал духи. Когда он преподнес ее маленькую коробочку, она воскликнула: «Это невозможно!». И эти слова стали их названием. В течение года эти духи принадлежали только ей, а потом поступили в продажу.

Но Живанши был только другом. А вот кому принадлежало ее сердце?

Мужчины Одри Хепберн обожали, они готовы были носить ее на руках, правда, часто в ее присутствии немели и теряли дар речи.

Так получилось, что слава и успех пришли к актрисе гораздо раньше, чем любовь. Ее улыбка уже сияла на обложках модных журналов. Журналисты, захлебываясь от восторга, описывали ее роли, она уже получила премию «Оскар», и только в это время она, наконец, влюбилась сильно, страстно, забыла все на свете, даже обожаемую маму. Правда, выбор ее был ужасен. Драчун, Казанова, законченный алкоголик, у которого была жена и двое детей – Уильям Холден – ее партнер по фильму «Сабрина».

Она готова была смириться с его постоянными истериками, с немерено выпитым количеством виски, с его постоянными возвращениями к жене. Только с одним смириться она не смогла: он признался ей, что больше никогда не будет иметь детей. В ту ночь она рыдала так, как больше рыдать не будет никогда. Но, тем не менее, ушла от него, навсегда.

Через год уже вышла замуж за актера и продюсера Мела Феррера. Матери жених не понравился, но она не стала мешать свадьбе, которая состоялась в Швейцарии. Невеста сама украшала часовню белыми цветами, своими любимыми ландышами. Швейцария с того времени станет ее самым любимым местом на земле. Америку она так и не полюбила. А здесь так хорошо дышалось: целебный горный воздух, озера, здесь она лечила свою астму.

Мел Феррер был известный актер, но не кинозвезда (до Одри он был уже женат 3 раза и у него было 4 детей). Он обладал отменным здоровьем, спортивной фигурой, небольшой лысиной, учебой в Принстонском университете и хорошо подвешенным языком. Мел очень ревновал Одри, но не к мужчинам, а к ее все растущей славе. Она старалась ему помочь. Соглашалась сниматься в тех фильмах, часто заведомо слабых, где была бы роль и для него. И отказывалась от съемок в хороших фильмах, это ее, а не Лиз Тейлор пригласили вначале сниматься в фильме «Клеопатра». Она отказалась от роли Марии в фильме «Вестсайдская история» – там играла Натали Вуд.

Она подолгу жила в Швейцарии, на съемных виллах, свое поместье еще купит нескоро. Научилась сама готовить, даже печь хлеб, очень рано вставала, обожала сама бегать в супермаркет, ездить на рынок. Часто приезжали друзья: актер Грегори Пек, Живанши, 2 красавицы-итальянки, знаменитые Софии Лорен и Сильвана Мангано. У обеих мужья были продюсеры: Карло Понти и Дино де Лаурентис. Однажды Дино де Лаурентис, предложит ей и мужу Мелу Ферреру сняться в новом проекте «Война и мир» по Толстому. Фильм не получился, такая откровенная «клюква», его ругали критики, единственное, что есть в этом фильме – это Наташа Ростова. Актриса как всегда очень серьезно отнеслась к роли, даже стала учить русский язык, прочла роман, хотя ее любимым русским писателем был Тургенев. Это загадка: как американской актрисе удалось так убедительно сыграть русскую барышню из 19 века.

Когда Одри было 30 лет, она, наконец, родила сына Шона. Роды были тяжелые, хотя она всех уверяла, что «было совсем не больно». Все удивлялись: как у такой хрупкой женщины, вес которой был меньше 50 кг, родился богатырь 4,5 кг.

Сын Шон появился, рос, а вот любовь ушла. И как ей не было тяжело, она ушла от мужа. Правда, до этого успела сняться в еще одной замечательной роли. Она сыграла Элизу Дулитл в фильме «Моя прекрасная леди» – это был единственный в ее жизни случай, когда она очень хотела сниматься. Фильм получил множество кинонаград, номинировался на «Оскар». Хепберн не была выдвинута на «Оскар» только потому, что не сама пела, а Харрисон «Оскара» получил, и вручала ему статуэтку Одри Хепберн.

После этого фильма Одри будет сниматься в кино редко, от случая к случаю. Она снова выйдет замуж. Вроде, по любви, за сына миллионера, итальянца, доктора-психиатра Андреа Дотти. Андреа, оказывается, еще мальчишкой влюбился в американскую кинозвезду. Когда-то он наблюдал как в его родном городе Риме шли съемки «Римских каникул». Ей хотелось жить, как обычной женщине, стать настоящей итальянской женой, а муж этого не понимал.

Ей было уже 40 лет, когда родился второй сын Лука. Конечно, ее немного тяготило, что она старше Андреа почти на 10 лет. А Андреа, настоящий итальянец, мачо, со временем стал погуливать, и вот уже в газете она увидела фото мужа: он в объятиях какой-то известной римской потаскушки. А здесь обнимает какую-то пышную блондинку. Одри плакала и уверяла себя: он еще молод, он действительно меня любит, а муж появлялся с огромным букетом, шутил, смеялся, рассказывал смешные истории про своих пациентов и в его взгляде не было ни капли вины.

Когда она узнала еще об одной измене мужа, поняла: больше прощать нельзя и что ее «Римские каникулы», увы, тоже закончены. Ей хотелось думать: это конец, теперь она будет жить без любви. Но жить без любви не сможет.

В ее жизни появится еще один мужчина, с которым она станет по-настоящему счастлива. Его звали Роберт Уалдерс. Когда-то он был не очень успешным актером, а теперь стал продюсером. Когда они встретились, Одри была не так молода (за 50 лет), но Роберт был к ней необыкновенно внимателен и нежен и оставался с ней до ее последнего вздоха. Кстати, это был первый случай, когда ее старенькая мама, баронесса, осталась довольна выбором дочери.

Одри, даже к собственному удивлению, снова захотела блистать в обществе, снова носить так идущие ей туалеты от Живанши. Мир снова заговорил о ее королевских манерах, особой грации, изяществе, красоте. В Швейцарии, под Лозанной, где у нее наконец появился свой дом, она с удовольствием разводила ландыши. Еще несколько раз снялась в кино, сыграла даже в фильме Спилберга. Но кино занимало все меньше места в ее жизни. Она стала помогать людям, стала ездить по миру от ЮНИСЕФ – Послом доброй воли Детского фонда ООН. Бангладеш, Судан, Эфиопия, Вьетнам – там шли войны, умирали от голода люди, ей очень хотелось помочь им. Это было трудно, она за 4 года посетила 120 стран, находилась там, где не было еды, чистой воды, лекарств. Ей хотелось каждому малышу дать хотя бы кусок хлеба, а у самой не оставалось времени ни на еду, ни на сон. В эти дни она, возможно, вспомнила свое голодное, военное детство, когда радовалась луковице тюльпана.

Она неважно себя чувствовала, сильно болел живот, похудела, всегда имевшая потрясающий вид, вдруг сразу превратилась в старую, изможденную женщину – кожа да кости и выглядела не намного лучше чем те, кому хотела помочь.

В 1992 году, когда болеутоляющие уже не помогали, пришла к врачам. Диагноз был страшный: рак. Операция не помогла и ей становилось все хуже. Она уже не вставала с кровати, ничего не могла есть. Единственное, что ей хотелось – кусочек шоколада.

Когда ей оставалось жить всего несколько недель, она была в Америке, но очень хотела вернуться в свой дом в Швейцарию. Но понимала, лететь обычным рейсом – не выдержит. Помог, как было уже часто, Юбер. Он послал за Одри в Америку частный самолет, попросил у друга. Одри была счастлива, в самолет поместились все: она, ее сыновья и любимые собаки.

В 1992 году было ее последнее Рождество, актриса была уже очень слаба, не вставала с кровати, уже ничего не могла есть, но все равно считала, что это Рождество самое счастливое в ее жизни. Она приготовила подарки. Прилетевшему Юберу Живанши подарила синее пальто. «Это же так красиво: синее пальто, – слабым голосом говорила она. – И этот цвет тебе так идет…» Поздно ночью дизайнер одежды улетал в Париж. Всю дорогу он рыдал и прижимал к себе синее пальто, как самый дорогой подарок.

В конце декабря врачи сказали, что жить ей осталось 3 месяца – полная непроходимость кишечника. Увы, обещанные врачами 3 месяца она не прожила. Умерла 20 января 1993 года, ей было 63 года. На похороны собрались все, кого она любила: сыновья Шон и Лука, бывшие мужья Мел Феррер и Андреа Дотти и последний ее друг и муж, хотя они не были официально расписаны Роберт Уолдерс и всегдашний ее друг Юбер де Живанши. Эти шестеро самых близких ей мужчин и несли в церковь на отпевание гроб из дубового дерева, он все равно был очень легкий.

Звучала музыка Баха и по желанию Одри пели дети. Андреа Дотти украдкой вытирал слезы, а с Мелом Феррером просто случилась истерика, он не мог сам идти, его вели под ручки. А на кладбище он просто упал на цветы и рыдал так, что было видно: ничего не прошло, он любит ее как прежде. Были роскошные цветы от Лиз Тейлор, Пека, последний перед телекамерами прочитал любимое стихотворение Одри.

В последний момент, в черном развивающемся плаще неожиданно появился Ален Делон: «Даже на свое первое свидание с Одри я опоздал» – грустно сказал он.

Замечательная актриса, светлый человек. Самая утонченная актриса 20 века, смотреть фильм с участием которой и сегодня – наслаждение. Фея, несущая любовь и красоту.

Элеонора Езерская